Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен планами украинского правительства ввести государственное регулирование цен на газ. При этом Кабинет министров пытается донести до фонда необходимость такого решения.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью "Радио НВ" в четверг, 14 января.

Он заявил, что обязательства Украины по рыночному формированию тарифов на рынке природного газа прописаны в меморандуме с МВФ.

"О том, что такое решение возможно, наши партнеры знают. У них есть соответствующая реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства", - сказал Марченко.

Он добавил, что на сегодня главный вопрос заключается в том, будет ли снижение тарифов постоянным или временным решением.

"Этим занимается активно и.о. министра энергетики (Юрий Витренко, - Ред.). Вчера у него, кстати, был звонок с МВФ. Я думаю, что сегодня также будут проведены соответствующие консультации", - сказал Марченко.

Министр также заявил, что Кабинет министров пытается объяснить МВФ, что высокие тарифы на газ могут иметь негативные последствия для экономики Украины в целом и правительство обязано принимать решение в "пожарном порядке".

Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на газ, чем вызвали недовольство среди жителей нашей стран - люди вышли на тарифные протесты.

После этого Кабмин анонсировал введение госрегулирования цен на газ. В правительстве намерены зафиксировать цены на газ на уровне 6,99 гривен. При этом в Офисе президента заявляют, что госрегулирование позволит снизить тарифы для украинцев на 30%, но на деле снижение цены будет меньше, а для тех, кто сейчас платит 6,99 и вовсе ничего не изменится.

Отметим, что цены на газ в Украине растут еще с прошлого года из-за перехода на рыночные цены, что является одним из ключевых условий МВФ.