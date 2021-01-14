В России для участия в съемках реконструкции к документальному кино, ищут актеров, которые внешне похожи на президента Украины Владимира Зеленского. За 8 часов работы предлагают 10 тысяч рублей (3820 гривен).

Соответствующее объявление размещено на сайте российского агентства Telepropusk.

Заявки на участие принимались с фото, по снимкам и должно было проходить утверждение кандидатов. Съемки были запланированы на 14 и 15 января, за восемь часов работы, похожему на Зеленского актеру предлагался гонорар в 10 тысяч рублей.

Напомним, Владимир Зеленский сыграл роль школьного учителя Василия Голобородько в сериале "Слуга народа", его герой стал президентом и посвятил свою работу в должности искоренению коррупции и других негативных явлений. Также был снят и полнометражный фильм "Слуга народа-2".

Однако после избрания Зеленского президентом Украины, в Офисе президента порекомендовали не ждать, что он реализует сценарий известного сериала в реальной жизни.