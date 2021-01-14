Супруга экс-президента Украины Марина Порошенко, которая стала депутатом Киевского горсовета от "Евросолидарности", задекларировала 66 тысяч гривен зарплаты в Благотворительном фонде Порошенко, автомобиль Jaguar за 455 тысяч гривен, ювелирные украшения и сумки от Chanel, Dior и Fendi.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления.

Марина Порошенко подала декларацию 14 декабря как депутат Киевсовета. Из обнародованных данных известно, что у нее есть жилой дом (343,6 кв. м) и земельный участок (1 875 кв. м) в с. Петропавловское Киевской области. Также она совместно с сыном Алексеем владеет квартирой в Киеве площадью 80,66 кв. м.

Супруга Порошенко задекларировала также 10 ювелирных изделий (серьги, браслеты, кулоны) марок Cartier, Dior, Carrera y Carrera, Damiani, 2 норковых шубы и 1 полушубок из соболя.

На счетах в банке "МІБ" у нее 3,7 тысячи евро, 22 тысячи гривен и 89 долларов.

Из задекларированного в собственности мужа указаны наличные в сумме 47,8 млн долларов и 401 млн гривен, а также 3,9 млн долларов и 240,7 тыс. фунтов стерлингов на банковских счетах.

Ранее "Страна" писала о том, что Марина Порошенко рассказала, почему ее дети говорят на русском языке.

Иакже мы сообщали, что националист обматерил в аэропорту Амстердама Порошенко, который возвращался с Галапагосов.