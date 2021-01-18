Неделя с 18 по 24 января принесет успех для тех представителей Зодиака, которые отличаются трудолюбием и умеют продуктивно работать. Даже занимаясь повседневными делами, вы непременно придете к поставленной цели, уверяют астрологи.

Главное в течение этих семи суток - не давать никому обещаний и ничего не решать впопыхах. Поспешность может обойтись дорого в этот период.

В целом, неделя ожидается противоречивой: 19 января - травмоопасный и конфликтный день, когда желательно исключить работу с острыми предметами и огнем. 20 января чреват искушениями и обманами. 21 января - романтичный и денежный день, 22 января располагает к заработку и доходам.

Энергетика 23 января располагает к поездкам и перемещениям, 24 число принесет успех тем, кто посвятит день помощи близким и благотворительности.

Читайте гороскоп для каждого знака Зодиака на эту неделю.

Овен (21.03 - 20.04)

На этой неделе Овнам важно держать язык за зубами и не раскрывать планы на будущее малознакомым людям. Преградой на пути к успеху может стать ваше великодушие. Оставаясь скептиками, вы сможете заниматься творчеством и личными делами без вовлечения в водоворот политических спекуляций или социальных конфликтов.

Телец (21.04 - 21.05)

Тельцам нужно пробовать в очередной раз наладить отношения с некоторыми коллегами, от которых так или иначе зависит ваша дальнейшая участь. Быть может, если вы установите прочную интеллектуальную связь на почве общих интересов, вам удастся решить больше финансовых вопросов.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Чтобы стать хорошим начальником, мало лишь требовать и ставить задачи, важно установить доверие с подчиненными и помочь им стать лучше. Не наказывайте жестко за ошибки, но и не молчите о них, когда замечаете. Если ваша работа связана с тренерством или преподаванием, на этой неделе предстоит заручиться железным терпением.

Рак (22.06 - 22.07)

В течение этой недели вам предстоит встретить больше людей с жалобами и проблемами. Решая их вопросы, постарайтесь отстраниться от личных переживаний. Не стесняйтесь спрашивать совета у коллег или знакомых. Возможно, их опыт поможет справиться с вопросами, которые накопились у вас. Активность и позитивный настрой могут многое изменить в вашей жизни.

Лев (23.07 - 23.08)

На этой неделе Львы смогут проявить свои лучшие качества, которые укрепят семейные узы. Одинокие представители вашего знака окажутся в центре внимания. В конце недели можно ожидать приятных новостей, которые принесут денежные поступления.

Дева (24.08 - 23.09)

В течение недели вы сможете реализовать многие планы, связанные с домом, но будьте осторожными при контактах с незнакомцами. Лучше обсудить некоторые планы, которые касаются документов, учебы, летнего отпуска с родными, которые находятся за пределами вашего города.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы могут почувствовать необходимость чаще прислушиваться к советам окружающих. Но не все рекомендации нужно воспринимать за чистую монету. Тщательно просеивайте поступающую вам информацию. Находите больше времени для своих любимых занятий и дружбы, возможно вам захочется чем-то порадовать близких.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов в ближайшем окружении завелся манипулятор, который делает все возможное, чтобы заставить вас отказаться от ряда ваших убеждений и принципов. Не идите ни у кого на поводу, опирайтесь только на свое мнение и быть может, вы сможете не спровоцировать своими действиями новые осложнения на работе или в семье.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Типичным Стрельцам эта неделя может запомниться спорами на пустом месте, если вы не займете досуг полезными занятиями и обучением. В середине недели вы сможете удивить своими рассуждениями людей, рожденных под знаком Козерога, а вот к концу недели вас могут ждать неприятные новости из другого города или страны.

Козерог (22.12 - 20.01)

Впереди неделя, когда Козероги смогут реализовать часть своих планов вместе с компанией друзей. Некоторых представителей знака ждут радостные события, связанные с беременностью, родами, детьми89. Мужчинам-Козерогам лучше не проявлять самоуверенность на этой неделе.

Водолей (21.01 - 19.02)

Водолеи могут решать вопросы здоровья - как своего, так и близких людей. Могут быть определенные материальные потери, но вы сможете разобраться во всех тревожных моментах. Избегайте поспешного лечения или постановки диагноза. В конце недели уверенность, почерпнутая в семье, поможет найти верные решения на работе.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Первоначальные планы Рыб могут иметь неожиданную реализацию. Неделя принесет много открытий и незапланированных встреч. Некоторые Рыбы внезапно получат предложение руки и сердца. Несмотря на то, что в течение семи дней ваше настроение может быть нестабильным, вы примете важное решение, которое повлияет на будущее.