Жителям российского острова Сахалин, которые получили вакцину от Covid-19, будут давать специальные бейджики - документы, которые позволят не носить медицинские маски.

Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

"Тем людям, которые будут проходить вакцинацию, мы будем предлагать, чтобы они могли получить бейджик - такой специальный документ, который они могут носить вместо маски. Эти революционные мероприятия сейчас прорабатываются, и они будут официально включены в нашу повседневную жизнь", - сказал он.

По его словам, предприятиям и учреждениям региона, в их числе губернатор назвал школы и Сахалинский госуниверситет, будут предлагать вакцинировать полностью свои коллективы. "Тогда бы мы могли объявлять эти учреждения "зелеными зонами", таким образом мы должны сделать "зеленую зону" в целом на всех наших островах", - добавил Лимаренко.

По его словам, массовая вакцинация на Сахалине начнется 15 января, к этому времени в регион поступит более девяти тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Всего власти области рассчитывают ежемесячно получать около 20 тыс. доз данного препарата.

"Вакцину мы направим в каждый муниципалитет. Процедура записи на прививку максимально доступная, записаться можно в поликлинике или через "Госуслуги", - добавил губернатор.

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