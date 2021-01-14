Комитет по вопросам европейской интеграции Украины в Европейский Союз прорабатывает законопроект о запрете трансляции музыки и сериалов в общественном транспорте.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в статью 40 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" (относительно запрета акустического насилия)" №3006.

"Практика трансляции в салонах общественного транспорта гласных звуков - музыки, фильмов, радиопрограмм и т.д. - получила массовое распространение и создает дискомфорт для многих пассажиров", - заявили в пресс-службе.

Законопроект предлагает запретить трансляцию фильмов, сериалов и музыки в рейсовых автобусах. Разрешено будет только транслировать информацию о поездке. Однако в такси или во время нерегулярных автобусных перевозок такая трансляция допускается при условии согласия всех пассажиров.

На данный момент пассажиры оказываются в ситуации, где у них нет возможности избежать навязчивых звуков во время поездки, что нарушает право людей на частное пространство и тишину, а также плохо влияет на общественное здоровье.

"Внесение законопроекта вызвано необходимостью защитить пассажиров общественного транспорта от акустического насилия – трансляции навязчивых звуков против воли слушателя", - добавили в Раде.

Напомним, соответствующий законопроект Комитет Рады поддержал еще 17 июня прошлого года. А внес на рассмотрение его бывший глава Института национальной памяти Украины, а сейчас - депутат от фракции Европейская солидарность Владимир Вятрович.