Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отменила ряд постановлений НКРЭ и НКРЭКУ, которые предусматривали льготные тарифы на электроэнергию, в частности:

Постановление от 11 марта 2010 года №218, которое предусматривает льготы для религиозных организаций;



Постановление от 26 февраля 2015 года №220, которое предусматривает льготные тарифы при потреблении электроэнергии до 100 кВт.ч;



Постановление от 06 июля 2017 года №746, которое предусматривало льготный тариф для владельцев имущества, которое используется для компактного поселения внутренне перемещенных лиц;



Постановление от 23 апреля 2021 года №498, которым утвержден порядок применения тарифов на электроэнергию и предусматривались льготы для населения, которое проживает в 30-километровой зоне АЭС. Кроме того, постановлением определялся порядок расчета тарифов при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени (двух- и трехзонного счетчика).

Также отмена льгот коснулась многодетных семей, детских домов и детских домов семейного типа. Ранее они платили по тарифу 90 копеек за один киловатт, а теперь будут платить по 1,68 грн. за один киловатт вне зависимости от объёма потребляемой энергии.

Ранее в СМИ писали, что также НКРЭКУ отменили ночной тариф, но в тоже время "Страна" разобралась в деталях и как оказалось такой тариф остается. Постановлением от 28 декабря в 2020 года №1325 определен порядок расчета тарифа при наличии учета потребления электроэнергии по периодам времени. А именно 0,5 тарифа в часы ночной минимальной нагрузки энергосистемы (с 23:00 до 07:00).



"Страна" собрала мнения представителей организаций, которых коснулись данные изменения.



Владыка Климент, Председатель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви считает, что религиозные организации получат двойной удар.



"Дело в том, что льготы на оплату энергопотребления ликвидировали не только для религиозных организаций, но и для большинства других организаций и групп населения. Во-первых, они теперь должны платить за электроэнергию, как предприятия, хотя такими совершенно не являются, относятся к неприбыльным организациям и осуществляют свою деятельность за счет добровольных пожертвований верующих, составляющих эти организации.



Так вот, во-вторых, сами верующие граждане Украины с нового года получили платежки с заоблачными ценами за коммунальные услуги. Это, естественно, скажется и на том, сколько они теперь смогут пожертвовать на содержание церквей, которые необходимы для реализации их религиозных потребностей. Так исторически сложилось, что государство последние сто лет только разрушало храмы. Подавляющее большинство построенных за последние десятилетия церквей, в частности православных, были отреставрированы или построены заново на государственные средства. У тех, кто принимал решение по тарифам для церквей, очевидно, мораль позволяет и дальше относиться к храмам в ленинском духе, то есть видеть в них лишь объект для изъятия церковных ценностей. Эти чиновники же не думают, что теперь в большинстве сельских храмов из-за усугубления экономики старики и дети на богослужении будут стоять возле промерзших стен", - заявил владыка.

Также он не исключает, что действия властей приведут к сокращению числа прихожан.

"Православные храмы оплачивают коммунальные услуги за те пожертвования, которые люди приносят в дар Богу. На этих деньгах государство не решит своих проблем. Скорее наоборот. Наши мудрые предки знали, что если забрать деньги, пожертвованные Богу, то они станут огнем, который сожжет у того, кто это делает, все остальные средства", - добавил Климент.

Также мы пообщались с представителями детских домов, которых также коснулись данные изменения и здесь мнения разделились.



Директор Святошеского детского дома-интерната Геннадий Фомичев говорит, что повышение тарифов не повлияет на их работу.



"Мы на это никак не реагируем. Наш детский дом, это бюджетная организации, государство нас дофинансирует. Мы не работаем сами на себя, нас финансируют из бюджета, а значит будем оплачивать согласно установленным тарифам. Государство поднимет тарифы, а соответственно поднимает плановые показатели", - заявил Фомичев.

А вот в частных детских домах реакция совсем другая. Директор детского дома "Перлына" Сергей Дрок говорит, что отмена льгот очень сильно ударит по финансированию, возможно, нужно будет даже сокращать количество воспитанников.

"Это удар ниже пояса, наш детский дом мы отапливаем исключительно за счет электроэнергии. Сейчас ежемесячная плата составляет около 12 тысяч гривен, теперь же это будет около 20 тысяч гривен. Государство нам и так не помогает, так как мы частный детский дом, так сейчас еще тарифы решили поднять. Что делать мы не знаем", - возмущается руководитель учреждения.

Детский омбудсмен Николай Кулеба, считает, что данное изменение не учло потребностей детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, живущих в приемных семьях и детских домах семейного типа, а также многодетных семей.

"Законом предусмотрено, что государство особенно беспокоится именно об этих детях. Если говорить, например, о детских домах семейного типа, то государство стимулирует развитие таких форм семейного воспитания детей-сирот. Сегодня даже субвенции выделяют на приобретение домов для таких семей. Как правило, это огромные дома, так как государством предусмотрено, что такие семьи принимают от пяти до десяти детей на воспитание. Государство сегодня предоставляет выплаты на каждого ребенка и на покупку помещений. До этого времени были льготы по оплате за электроэнергию для многодетных семей, приемных семей и детских домов семейного типа, которые не могли платить больше 90 копеек за 1 кВт.ч. А сейчас с этими изменениями такие семьи должны будут платить по общему тарифу. То есть, с одной стороны государство предоставляет помощь для таких семей и создает условия для них, а с другой - путем увеличения коммунальных выплат ухудшает их положение", - говорит Кулеба.



Также, по его словам, в нынешних условиях, особенно связанных с пандемией, необходимо подумать об улучшении условий для таких семей, об этом говорит украинское законодательство, в том числе и Конституция Украины.



"Есть угроза, что увеличение тарифов приведет к тому, что деньги, выделенные на детей, уйдут не на потребности детей, а на коммунальные услуги. Есть много детей, у которых испорчено здоровье, которые пережили насилие и пренебрежение со стороны биологических родителей - им нужна дополнительная поддержка от государства. Я всегда акцентирую именно на этом внимание. И это то, о чем правительству нужно подумать в первую очередь", - возмущен омбудсмен.



Кулеба не понимает, почему министерство экономики, разрабатывая такие изменения, не согласовало их с министерством социальной политики.



"Хотелось бы, чтобы такие изменения принимались с учетом интересов детей, особенно тех, которые наиболее уязвимы", - подытожил уполномоченный.

Такое решение также возмутило и тех, кто проживает в 30-километровой зоне вокруг АЭС.

Напомним, что им отменили субсидии на уровне 70% от действующего тарифа на электроэнергию.

Александр, работник одной из украинских АЭС, рассказывает, что до решения НКРЭКУ он платил в пределах 70 гривен за месяц, однако тогда он думал, что использует слишком много электроэнергии.



"Возмущены таким решением абсолютно все, даже не возмущены, а немного в шоке. Знаем, что в некоторых городах-спутниках АЭС и в селах в 30-километровой зоне от АЭС люди уже выходили с плакатами и просьбами отменить это решение, так как люди и так живут в зоне повышенного риска. Мы понимаем, в городах-спутниках атомных станций люди будут возмущаться, но все равно платить, а что делать тем, кто живет в селах? Знаем, что сегодня на сессии в горсовете депутаты будут это обсуждать и обращаться с просьбами в Кабмин, чтобы не забирать льготы", - рассказывает сотрудник АЭС.