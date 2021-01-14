В Федеральной службе исполнения наказаний РФ заявили о намерении задержать оппозиционера Алексея Навального, который объявил о возвращении в Россию из Германии 17 января.

Об этом со ссылкой на УФСИН по Москве пишет "РИА Новости".

"УФСИН России по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А. А. до решения суда о замене условного срока на реальный", - сказано в заявлении.

Во ФСИН также заявляют о том, что не знают о фактическом месте нахождения Навального с 24 сентября.

В ведомстве заявили, что 27 ноября в отношении него начаты "первоначальные розыскные мероприятия", а 29 декабря "осужденный Навальный объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию". Это случилось после того, как несколько раз он не явился в уголовно-исполнительную инспекцию на регистрацию как условно осужденный по делу "Ив Роше".

Напомним, в конце августа российского оппозиционера Алексея Навального в бессознательном состоянии доставили в немецкую клинику "Шарите".

С тех пор он находится в Германии. Европейские эксперты, а также эксперты британского ОЗХО нашли в анализе Навального агенты группы "Новичок".

Между тем, Навальный является фигурантом дела о хищении денег у компании "Ив Роше". 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве. Согласно судебному решению, братья похитили 26,8 млн рублей у этой компании и еще 4,5 млн рублей - у "Многопрофильной процессинговой компании" (МПК).

Алексей Навальный был приговорен к 3,5 годам условного срока, однако ФСИН подала иск о замене условного срока на реальный.

Также мы писали о том, что в конце прошлого года в России против Алексея Навального открыли новое уголовное производство. Речь идет о трате на личные цели 356 млн рублей из средств, перечисленных в разные фонды, в том числе основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией (ФБК).

Кроме того, сообщалось, что в России объявили Навального в розыск по старому делу о мошенничестве.