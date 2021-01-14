У Украины появился официальный сайт, который будет информировать иностранцев о путешествиях, обучении, а также возможностях инвестиций в страну. В основе ресурса ukraine.ua лежит визуальный бренд Ukraine Now. Обслуживать сайт будет МИД Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Нам удалось получить под контроль и управление, подчеркну, государства, а не частных лиц или компаний, интернет-домен ukraine.ua. Теперь по этому адресу будет размещен сайт, который будет рассказывать миру об Украине", - сказал министр.

На сайте есть раздел Explore (Исследовать), где рассказывается, куда поехать в Украине, что увидеть, как провести свободное время, где вкусно поесть, там же появится раздел об истории страны. Кроме того, на сайте будет раздел Invest (Инвестировать), где разъясняется, почему стоит инвестировать в Украину, какие возможности торговли предлагает Украина, где страна находится в вопросах торговли и инноваций. Также на сайте есть раздел Study (Учиться), где приводятся данные о том, какие образовательные услуги иностранцы могут получить в Украине.

"Сайт ukraine.ua должен стать магнитом для обычного иностранного туриста, для иностранного бизнесмена, и для иностранного студента. Все это - для того, чтобы привлекать к Украине дополнительное внимание и популяризировать нашу страну в мире, укреплять ее авторитет", - указал глава внешнеполитического ведомства.

В сайт ukraine.ua интегрирован фотобанк "Украина", также на сайте появится раздел Happening now, где будет размещена информация обо всех ключевых событиях, которые происходят в Украине, в частности о фестивалях, культурных мероприятиях, форумах. Сейчас сайт функционирует только на английском языке, но уже в ближайшее время появятся версии на французском, немецком, испанском, арабском, китайском языках.

"Создать такой ресурс, и создать его качественно было непросто. Но именно командная общая работа помогла нам достигнуть результата. Приобщились к нему более 30 компаний, стартапы, образовательные, культурные институции и просто десятки волонтеров, которые помогали нам создавать качественный продукт", - пояснил министр.

Он добавил, что сайт будет стабильным официальным окном в Украину в онлайн-пространстве.

"Мы гарантируем его стабильность и стабильное развитие, потому что управление этим сайтом и доменом ukraine.ua будет осуществлять Украинский институт Министерства иностранных дел Украины", - добавил Кулеба.

Ранее "Страна" писала о том, что на сайте Зеленского появилась петиция о запрете повышения тарифов. Она активно набирает голоса.

Также мы сообщали, что Минкульт прекратил формировать списки сайтов для блокировки в Украине.