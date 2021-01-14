Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал информацию "Страны" о тайной вакцинации от коронавируса в Киеве для чиновников и бизнесменов. На данный момент он не может поверить, что такое вообще возможно.

Об этом он рассказала во время интервью "Интерфакс-Украина".

"Для меня это фейк, пока не будет фактов, которые подтверждены комиссиями или соответствующими правоохранительными органами", - заявил Ляшко.

Также он рассказал, что официально в Украине нет препаратов для вакцинации от коронавируса, но если и могли что-то завезти неофициально, то это не Pfizer, который очень сложен для транспортировки, поскольку его нужно хранить при температуре -70 градусов.

В то же время он сказал, что после результатов проверок, которые, по распоряжению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля должна провести лицензионная комиссия Минздрава в клинике, где может проходить подпольная информация, будет проведен отдельный брифинг.

Напомним, 5 января "Страна" выяснила, что в Украине проходит тайная вакцинация от коронавируса для бизнесменов, чиновников и их семей. Цена дозы – до 3000 евро. На следующий день журналисты нашли подтверждения тому, что подпольная вакцинация проходит в частной клинике Mediland.

Информацию о тайной вакцинации прокомментировал президент Владимир Зеленский, поручив правоохранителям срочно проверить ее достоверность.