Американская певица Леди Гага исполнит гимн на церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится в среду, 20 января.

Об этом Комитет по инаугурации Байдена сообщил в Twitter.

Государственный гимн на церемонии исполнит Леди Гага, также ожидается музыкальный перформанс от Дженнифер Лопес.

Для Леди Гаги это будет не первое выступление по случаю инаугурации президента США. В 2013 году она уже выступала на балу в Белом доме, который проходил на следующий день после вступления во власть Барака Обамы.

А американский гимн певица исполняла на открытии "Супербоул 50" в 2016 году:

Напомним, знаменитый киноактер Том Хэнкс станет ведущим спецпрограммы по случаю инаугурации Байдена.

Также мы писали о том, что сенаторов предупредили, что сторонники Трампа хотят взять Капитолий штурмом в день инаугурации Байдена.