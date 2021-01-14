Леди Гага споет гимн США на церемонии инаугурации Байдена, а Джей Ло представит музыкальное шоу
Американская певица Леди Гага исполнит гимн на церемонии инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая состоится в среду, 20 января.
Об этом Комитет по инаугурации Байдена сообщил в Twitter.
Государственный гимн на церемонии исполнит Леди Гага, также ожидается музыкальный перформанс от Дженнифер Лопес.
Для Леди Гаги это будет не первое выступление по случаю инаугурации президента США. В 2013 году она уже выступала на балу в Белом доме, который проходил на следующий день после вступления во власть Барака Обамы.
А американский гимн певица исполняла на открытии "Супербоул 50" в 2016 году:
Напомним, знаменитый киноактер Том Хэнкс станет ведущим спецпрограммы по случаю инаугурации Байдена.
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