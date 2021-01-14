Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом законопроект №1017 об уменьшении конституционного состава Рады с 450 до 300 народных депутатов.

Об этом сообщает "Чесно".

"За соответствующее решение на заседании комитета проголосовали 17 из 22 народных депутатов - членов комитета. Для принятия законопроекта Верховной Радой в целом нужно конституционное большинство - 300 голосов", - говорится в сообщении.

Соответствующий законопроект в Раду внес президент Владимир Зеленский в первый день работы 9-го созыва. Документ предлагает изменить ряд статей Конституции:

уменьшить конституционный состав с 450 до 300 нардепов (эту норму в случае принятия закона применят уже в парламенте следующего, 10-го созыва);





убрать из ст. 76 норму о том, что народных депутатов выбирают "на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования" (чтобы не было дублирования ст. 71, где также эта норма присутствует);





уточнить, что народным депутатом Украины может быть гражданин Украины, достигший на день выборов 21 года, который имеет право голоса, постоянно проживающий в Украине не менее последних пяти лет и владеющий государственным языком (по состоянию на сейчас в Конституции требования к кандидату в нардепы по владению языком нет);





добавить в ст. 77 норму о том, что "Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе".

Напомним, 25 октября прошлого года, в день местных выборов, был проведен всеукраинский опрос, инициированный Зеленским, в рамках которого граждан спросили об их отношении к идее сокращения количества народных депутатов Верховной Рады до 300 человек. По словам представителей "Слуги народа" эту идею поддержали почти 90% опрошенных.

В свою очередь Конституционный суд 16 декабря 2019 года вынес заключение о том, что законопроект №1017 соответствует Конституции, но одновременно выразил некоторые оговорки. 4 февраля 2020-го парламент предварительно одобрил этот законопроект.

В оговорках к законопроекту КС, отметил, что, уменьшая состав ВРУ до 300 нардепов, парламент в то же время не вносит соразмерных (пропорциональных) изменений в другие положения Конституции, где речь идет об определенном (конкретном) количестве депутатов. Неизменной остается норма о 45 парламентариях (1/10 от действующего конституционного состава ВРУ), которые имеют право обратиться в КСУ с конституционным представлением и конституционным обращением. По мнению суда, это затрудняет возможность обращения нардепов в КСУ, что может привести к ограничению прав и свобод человека и гражданина.

По данным "Чесно" на заседании правового комитета 14 января 2021 года, на котором рассматривали законопроект №1017, нардеп от "Слуги народа", представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что к полномочиям Конституционного суда не входит оценка обоснованности предлагаемых изменений в Основной закон - только оценки их на соответствие ст. 157 и 158 Конституции.

В свою очередь представитель "Батькивщины" Сергей Власенко высказался за то, чтобы комитет рекомендовал парламенту отклонить законопроект №1017, а затем подготовил новый проект с учетом замечаний Конституционного суда.

По его словам, при наличии замечаний КС (хотя заключение суда в целом было положительным) комитет должен применить спецпроцедуры рассмотрения законопроекта №1017 (согласно ст. 150 Регламента ВРУ, если в заключении КСУ законопроект в целом или его отдельные положения признаны не соответствующими Конституции, а также в случае, если в заключении КСУ есть оговорка с положениями такого законопроекта, парламент решает вопрос о порядке внесения в него поправок).

Тем не менее, год назад комитет проигнорировал оговорки Конституционного суда касательно законопроекта и рекомендовал парламенту его предварительно одобрить и уже сейчас рекомендовал Раде принять закон в целом.

По данным организации, председатель комитета Андрей Костин ("Слуга народа") первым поставил на голосование предложение рекомендовать парламенту принять законопроект №1017 в целом. Если бы его не поддержали, вторым предложением было бы рекомендовать отклонить проект и создать рабочую группу по разработке нового законопроекта о сокращении состава ВРУ с учетом оговорок КСУ. Первое предложение получило 17 голосов, а значит, было поддержано, поэтому потребности во втором голосовании уже не было.

Решение комитета по правовой политике комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

"Рада подходит к первому изменению Конституции, которое инициировал Зеленский. В августе 2019 года депутаты уже поменяли Конституцию, как бы отменив депутатскую неприкосновенность, но это был ещё старый задел. И вот сегодня профильный комитет одобрил принятие в целом законопроекта изменения Конституции по сокращению числа депутатов до 300 с нынешних 450. Это инициировал сам Зеленский осенью 2019 года. Затем законопроект одобрил Конституционный суд. Затем 4 февраля 2020 года Рада проголосовала в первом чтении. И вот теперь подошло время к принятию в окончательном чтении. Для этого нужно набрать 300 голосов.

Задача на данный момент кажется непосильной. В первом чтении сумели наскрести всего 236 голосов. Причём из них "слуги" дали всего 197 и приняли законопроект только за счёт 35 голосов ОПЗЖ. Среди депутатов эти изменения в Конституцию большой поддержкой не пользуются. И не только из-за усложнения попадания в будущую Раду нынешним нардепам. Но и из-за ещё одной нормы этих изменений, о которой говорят гораздо меньше, чем о сокращении числа депутатов. А именно - о закреплении в Конституции пропорциональной избирательной системы. Сейчас избирательная система регулируется законом, а не Конституцией. И, по закону, следующие выборы Рады должны пройти по пропорциональной системе.

Но этим законом недовольны мажоритарщики и в любой момент его могут отменить или поменять, вернув мажоритарную систему. Закрепление "пропорционалки" в Конституции обнуляет эту возможность. А потому мажоритарщики (а таких в Раде почти половина) за изменения голосовать не хотят", - говорится в публикации.

Ранее мы писали, что в 2021 году содержание одного народного депутата Верховной Рады обойдется украинцам в более 344 тысячи гривен, что почти не отличается от суммы, что была заложена на 2020 год. В эту сумму не входит заработная плата избранника и его помощников.

Также мы подробно анализировали законопроект о сокращении состава Рады.