Украинские пользователи социальных сетей выдвинули свою версию того, почему локдаун в Украине, который начался 8 января, заканчивается именно 24 числа того же месяца. Их версия в том, что у Владимира Зеленского 25 января день рождения.

Соответствующие видео появилось в социальной сети TikTok.

На кадрах видно страницу из Википедии о Зеленском и задумчивую девушку, а также написан вопрос: "почему локдаун именно до 24 января?".

Затем девушка делает шаг в сторону и становится видна дата рождения украинского президента.

Ранее "Страна" разбиралась, не связаны ли даты локдауна в Украине с новогодним расписанием концертов студии "95 квартал", вместе с которой раньше выступал Зеленский. однако один январский концерт студии все-таки пришлось отменить, потому что он приходится на крайний день жесткого карантина - 24 января.