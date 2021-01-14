Грузинский Минздрав на сегодня "категорически не рассматривает" вариант закупки китайской вакцины от коронавируса, поставки которой в Украину ожидаются уже в феврале.

Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, сообщает "Первый канал Грузии".

"Что касается вакцин, то мы говорим о вакцинах Pfizer и AstraZeneca. Китайская вакцина не имеет достаточно информационного материала и надежности на этот период, поэтому Минздрав на данном этапе категорически не рассматривает внедрение китайской вакцины", - заявила Тикарадзе.

Также Грузия получила подтверждение от платформы COVAX о поставках вакцины Pfizer для медперсонала.

Напомним, что недавно Украина договорилась о покупке 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса. Первую ее партию, по данным главы Минздрава Максима Степанова, доставят в Украину в феврале. После этого и начнется вакцинация.

На днях выяснилось, что по результатам клинических исследований в Бразилии, эффективность китайской вакцины от Covid, которую планируют поставлять в Украину, оказалась ниже 60%.

После этого глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что в случае, если на момент поставок эффективность препарата будет менее 70%, то Украина от него откажется и получит деньги назад.