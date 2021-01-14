Дуров опубликовал полный список телеграм-каналов президентов. Трампа среди них нет
Создатель Telegram Павел Дуров не подтвердил присутствия в мессенджере президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем канале.
Дуров опубликовал список всех лидеров стран, у которых есть аккаунты в Telegram. Пока их всего девять.
При этом он отдельно отметил президента Бразилии и главу Турции, которые только присоединились к мессенджеру. В обнародованном списке Дональд Трамп отсутствует.
- Президент Бразилии - @jairbolsonarobrasil
- Президент Турции - @RTErdogan
- Президент Мексики - @PresidenteAMLO
- Президент Франции - @emmanuelmacron
- Премьер-министр Сингапура - @leehsienloong
- Президент Украины - @V_Zelenskiy_official
- Президент Узбекистана - @shmirziyoyev
- Президент Тайваня - @iingtw
- Премьер-министр Израиля - @bnetanyahu
Напомним, накануне аккаунт в мессенджере Telegram под названием @trump получил метку Scam (в переводе - мошенничество). Ранее многие считали, что это телеграм-канал президента США Дональда Трампа. Но, как оказалось, это не так.
Также мы сообщали, что всего за трое суток в Telegram добавились 25 млн новых пользователей.