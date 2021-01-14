Создатель Telegram Павел Дуров не подтвердил присутствия в мессенджере президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в своем канале.

Дуров опубликовал список всех лидеров стран, у которых есть аккаунты в Telegram. Пока их всего девять.

При этом он отдельно отметил президента Бразилии и главу Турции, которые только присоединились к мессенджеру. В обнародованном списке Дональд Трамп отсутствует.

Президент Бразилии - @jairbolsonarobrasil

Президент Турции - @RTErdogan

Президент Мексики - @PresidenteAMLO

Президент Франции - @emmanuelmacron

Премьер-министр Сингапура - @leehsienloong

Президент Украины - @V_Zelenskiy_official

Президент Узбекистана - @shmirziyoyev

Президент Тайваня - @iingtw

Премьер-министр Израиля - @bnetanyahu

Напомним, накануне аккаунт в мессенджере Telegram под названием @trump получил метку Scam (в переводе - мошенничество). Ранее многие считали, что это телеграм-канал президента США Дональда Трампа. Но, как оказалось, это не так.

Также мы сообщали, что всего за трое суток в Telegram добавились 25 млн новых пользователей.