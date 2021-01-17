В воскресенье, 17 января, наступить шестой лунный день в знаке зодиака Рыбы, который удачен в плане общения с представителями противоположного пола. Звезды рекомендуют провести день, налаживая контакты и при этом не тратя деньги попусту.

А к такому настроению сегодня будут расположены три знака Зодиака - Близнецы, Стрелец и Рыбы. Астрологи рекомендуют вам на время забыть о своих желаниях, чтобы не пожалеть потом о своей расточительности.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Приобретения сегодня не пойдут вам на пользу да и радости особой не принесут. Это потому, что для вашего знака Зодиака совсем неудачное время для расходования ресурсов. Постарайтесь, наоборот, сберечь накопления. Это касается, как материальной сферы, так и физической. Совсем скоро крепкое здоровье и физическая сила вам ой как пригодятся!

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Стрельцам пора включить энергосберегающий режим и заняться повседневными делами. Сегодня полезными будут дела, связанные с творчеством. Прислушайтесь к своей интуиции и попытайтесь вспомнить свои детские мечты. В них и найдете вдохновение.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)

Подумайте о том, чтобы взять паузу в несколько дней и не потратить ни копейки. Как только вы сможете обуздать свои расходы, навсегда откажетесь от импульсивных трат, будете получать удовольствие от домашней еды и сделанного своими руками.

Напомним, в январе некоторые знаки Зодиака могут столкнуться с провокациями и раздражением. Постарайтесь находить возможность для отдыха, созерцайте происходящее и будьте внимательными к родным.

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