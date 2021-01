Избранному президенту США от Демократической партии Джо Байдену захотели объявить импичмент на следующий день после инаугурации - 21 января.

Об этом в интервью телеканалу Newsmax заявила новоизбранный член Палаты представителей Марджори республиканка Тейлор Грин, видео она беседы она публиковала в своем Twitter.

"Я хотела бы сделать заявление от имени американского народа, мы должны убедиться в том, что наши лидеры являются ответственными, у нас не может быть президента Соединенных Штатов, который готов злоупотреблять своими полномочиями и может быть легко подкуплен иностранными правительствами, китайскими энергетическими компаниями, украинскими энергетическими компаниями", - сказала она.

Изложив это, она добавила, что 21 января внесет на рассмотрение законодательного органа проект резолюции об импичменте в отношении Байдена. Отметим, его инаугурация запланирована на 20 января.

On January 21st, I’m filing Articles of Impeachment on President-elect @JoeBiden.



75 million Americans are fed up with inaction.



It’s time to take a stand.



I’m proud to be the voice of Republican voters who have been ignored. #ImpeachBiden#QuidProJoe #BidenCrimeFamily pic.twitter.com/E83s1iOoVF