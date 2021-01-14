Кассационный административный суд Верховного суда признал противоправным и отменил указ президента Украины об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки (СВР).

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение пресс-службы Верховного суда.

"Признать противоправным и отменить указ президента Украины от 12.04.2019 года "Об увольнении Семочко с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - сказано в решении суда по иску Семочко к президенту и СВР, как третьему лицу на стороне ответчика о признании противоправным, отмене указа и восстановлении в должности.

Однако в суде объяснили, что иск Семочко был удовлетворен частично, то есть решение признали противоправным и отменили указ, но в восстановлении на должности было отказано. Апелляционную жалобу в Большую палату Верховного суда можно подать в течение 30 календарных дней.

Напомним, Семочко был уволен с должности в апреле 2019 года, по указу Петра Порошенко, который в то время был президентом Украины.

Также сообщалось, что экс-замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко также замешан в приостановке поставок жизненно важных препаратов для диализа, так как поставщики перестали платить силовикам откаты. От отсутствия препаратов умерли около 200 человек.

Кроме того, контрразведка СБУ подтвердила наличие российского паспорта у гражданской жены Сергея Семочко.