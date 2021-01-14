Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в отношениях с США нет какого-либо напряжения, а само украинское государство не вмешивалось во внутренние дела американских партнеров.

Так дипломат прокомментировал введение США санкций в отношении семерых граждан Украины и четырех медиа-компаний "за вмешательство в выборы" в ходе брифинга в четверг, 14 января.

"Относительно какого-то напряжения в двусторонних отношениях, то нет - мы его не чувствуем, потому что нет никаких оснований утверждать, что Украина, как государство, вмешивалась во внутренние дела США. Этого не было, этого нет, и этого никогда не будет. Действия отдельных лиц должны соответственно рассматриваться и решаться, как действия отдельных физических лиц", - сказал Кулеба.

По его словам, любой человек, который хочет повлиять на внутреннеполитические процессы в США, в конце концов понесут за это ответственность, так как Штаты принципиально относятся к таким вещам.

"Потому все люди, которые пытались это делать, должны были осознавать последствия подобных шагов", - сказал министр.

Кулеба добавил, что в США, во всей коммуникации, посвященной вмешательствам в выборы, говорится о наличии оснований подозревать отдельных людей в действиях в интересах Российской Федерации, а не Украины.

"Это очень важно замечание, чтобы в информационном пространстве и общественном мнении США не формировалось мнение о том, что это украинцы от имени Украинского государства что-то делали", - подчеркнул дипломат.

Слова Кулебы об американских санкциях с 13:24. Видео: Facebook/ МИД Украины

Напомним, 11 января США с формулировкой "за вмешательство в выборы президента", ввели санкции против семерых украинских граждан и четырех информационных ресурсов Украины. Данные люди и организации, по мнению американского ведомства, - часть "связанной с Россией сети влияния, ассоциированной с депутатом Андреем Деркачом".

При этом в отношении самого нардепа Деркача американские власти ввели санкции 10 сентября, также за "вмешательство в выборы". Это произошло после публикации им записей разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом а также данных о возможной коррупции со стороны американских граждан в Украине.

Тем временем в новый санкционный список попали депутат пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Дубинский и еще шесть человек: Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.

В свою очередь в Офисе президента заявили, что глава государства Владимир Зеленский не должен реагировать на американские санкции, а руководитель ОП Андрей Ермак заверил, что украинская власть сделает все, что в ее силах, "чтобы привлечь к ответственности лиц, ответственных за вмешательство в выборы в США".