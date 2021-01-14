Пока все обсуждают импичмент Трампа и инаугурация Байдена, в США всплыла другая сенсационная тема - ЦРУ рассекретило сотни документов, которые касаются НЛО и необъяснимых космических и природных явлений.

Сборник оцифрованных отчетов о "летающих тарелках" разместил основатель интернет-ресурса The Black Vault Джон Гринвальд-младший, который четверть века добивался от американского правительства рассекречивания сведений, руководствуясь Законом о свободе информации.

За эти годы он подал свыше 10 тысяч запросов на предоставление данных - и лишь теперь добился ответа.

Вместе с тем, Конгресс обязал национальную разведку и министра обороны до конца июня этого года предоставить комитетам по разведке и вооруженным силам открытый отчет об НЛО, рассказав все, что им известно на эту тему, сообщает телеканал CNN.

Указание об этом содержится в комментарии комитета Сената США к закону о финансировании американской разведки на 2021 год.

"Нет данных о пришельцах"

Джон Гринвальд, добывший секретные материалы у ЦРУ, превратился в одного из главных ньюсмейкеров последних дней.

Ведомство передало ему сотни изображений в низком качестве. Он конвертировал их в формат pdf и сделал доступными для загрузки для всех желающих. Информацию можно загрузить как отдельно, так и архивом (ссылка здесь).

"В ЦРУ утверждают, что предоставили все имеющиеся у них документы, но способа проверить это нет. Некоторые детали в отчетах либо отредактированы, либо закрашены. Кроме того, управление сделало невероятно трудным использование электронных данных, разместив их в крайне устаревшем формате. И тем не менее, это потрясающая информация. Для меня это большая победа, общество должно знать о возможных внеземных явлениях, я начал добиваться этого, когда мне было 15 лет", - рассказал Гринвальд изданию Motherboard.

Одну часть текстов американец получил на компакт-диске, а вторую часть ему пришлось сканировать вручную с бумажных носителей. В общей сложности, секретные документы насчитывают 2780 страниц.

Он добавил, что всего за сутки с его сайта были скачаны тысячи материалов.

При этом Гринвальд сомневается, что ЦРУ передало ему все документы.

"The Black Vault продолжит поиск дополнительных документов из архивов ЦРУ", - пообещал он.

Рассекреченные документы ЦРУ выложил в Twitter основатель интернет-ресурса The Black Vault Джон Гринвальд

Больших сенсаций, однако, не случилось. Переданные Гринвальду данные не содержат информации о найденных пришельцах или их кораблях.

Одним из самых интригующих является сильно отредактированный документ, который показывает, что бывший помощник заместителя директора ЦРУ по вопросам науки и техники проявлял интерес к одному конкретному неназванному объекту. Чиновнику этот предмет показали, а тот сказал, что с ним необходимо делать. Однако его ответ остается засекреченным.

В обнародованных отчетах ЦРУ говорится о событиях не только в США, но и в других странах мира. Так, в одном из них описывается "загадочный взрыв", произошедший в апреле 1991 года в Рязанской области.

Жители городка Сасово глубокой ночью проснулись от взрывной волны, из-за которой раскачивались многоэтажки, в квартирах вылетали окна и двери, падала мебель, лопалась посуда. Из-за перепадов давления вылетали канализационные люки, а под землей рвались трубы магистрального водопровода. То ЧП породило множество слухов и домыслов, но точная его причина до сих пор остается неизвестной.

Кстати, благодаря закону о раскрытии информации историки получили доступ к рассекреченным документам ЦРУ о "Зоне 51", где есть объяснение всплеска интереса к НЛО и теме "пришельцев".

В них говорится о том, что после начала тестов самолета-разведчика А-2 количество свидетельств об НЛО даже от пилотов резко увеличилось. Пилоты самолетов, летящие на более низкой высоте, могли наблюдать отблески солнца (которое для их точки зрения уже село) на крыльях и корпусе высотного А-2 как "огненные продолговатые объекты". В то время никто не знал о возможности пилотируемых полетов на высоте около 18 000 м, отсюда и появились легенды об НЛО и обсуждения пришельцев.

Непонятные "дроны"

В то же время сведениями об НЛО заинтересовался Конгресс.

"Комитет по-прежнему обеспокоен отсутствием единого всеобъемлющего процесса в рамках федерального правительства для сбора и анализа разведывательных данных о неопознанных летающих объектах, несмотря на их потенциальную угрозу. Комитет поручает представить отчет в течение 180 дней с даты принятия закона в Конгресс информацию от разведслужб и вооруженных сил касательно "неопознанных воздушных явлений", также известных как "аномальные летательные аппараты", включая наблюдаемые воздушные объекты, которые не были идентифицированы. Отчет должен быть представлен в несекретной форме, но может включать секретное приложение", - говорится в указании Сената.

Представитель управления директора национальной разведки подтвердил эту информацию сайту проверки фактов Snopes.

Как считают эксперты, интерес американских законодателей к феномену НЛО спровоцировали рассекреченные Пентагоном в середине мая 2020 года видеозаписи трех встреч самолетов ВМС США с неопознанными летающими объектами.

Речь в отчете Пентагона идет о следующих инцидентах: 27 июня 2013 года истребитель Super Hornet из 11-й ударной истребительной эскадрильи (VFA-11), вылетевший с авиабазы ВМС США Oceana в штате Вирджиния, столкнулся с "самолетом белого цвета и примерно размером и формой беспилотного летательного аппарата или ракеты".

Как сказано в отчете, "объект прошел по правой стороне истребителя на расстоянии около 60 метров, полет истребителя проходил в это время на высоте около 5200 метров. Объект поднимался и имел видимый след выхлопных газов".

На радиолокационных записях самолета и наземного слежения не обнаружилось никаких следов неизвестных летательных аппаратов.

Эксперты признали что опубликованные Министерством обороны США 27 апреля 2020 года и классифицированные как "Аномальные атмосферные явления" видеозаписи - не фальшивка

18 ноября 2013 года истребитель Super Hornet из 143-й ударной истребительной эскадрильи (VFA-143), вылетевший с той же базы ВМС Oceana, заметил на экране радара объект в зоне предупреждения W-72 на высоте около 3600 метров и скорость примерно 0,1 Маха (122,5 км/ч).

По словам пилота, который визуально отслеживал аппарат в течение примерно часа, "объект имел размах крыльев примерно 1,5 метра и был окрашен в белый цвет без каких-либо других отличительных черт".

Эксперты ВМС пришли к выводу, что это был беспилотник, однако ни о каких полетах дронов в этом районе в тот день информации не нашли. Похожие случаи произошли 26 марта, а также 23 и 27 апреля 2014 года в районе той же базы Oceana.

"Было мнение, что это беспилотники, однако военные так и не смогли выяснить, откуда были эти дроны, кто ими мог управлять и почему они летали в районе базы ВМС, представляя опасность для самолетов. Не обошлось без версий о возможном вмешательстве России или Китая, но доказать этого не удалось", - рассказала нам американская журналистка Лорен Аратани.

Президент Трамп, посмотрев записи Пентагона, назвал их "чертовщиной", и сказал, что ему интересно знать, "насколько это реально".

"Есть доказательства, что мы не одиноки во Вселенной"

В 2007-2012 годах в США действовала секретная программа, в рамках которой Пентагон изучал проблематику НЛО, на которую выделили 22 миллиона долларов, но потом ее свернули, поскольку военные заявили, что у них есть "более важные проблемы, требующие финансирования".

Между тем экс-глава программы Луис Элизондо заявил CNN в 2017 году, что "существуют очень убедительные доказательства того, что мы, возможно, не одиноки во Вселенной".

"В 2020 году Министерство обороны США создало рабочую группу по НЛО, которая будет находиться в подчинении замминистра обороны по вопросам разведки и безопасности. Ее цель - улучшить понимания о природе и происхождении НЛО для обнаружения тех из них, которые потенциально могут угрожать национальной безопасности США", - говорит Братании.

Под НЛО подразумевают объекты, которые "наблюдатель не может сразу распознать". Об их инопланетном происхождении не заявляется, вместо этого говорится о "любых несанкционированных вторжениях самолётов" в воздушное пространство и военные полигоны США.

Тем временем бывший глава космической программы Израиля, а нынче сотрудник службы безопасности страны Хаим Эшед уверяет, что пришельцы якобы "заключили сделку с правительством США и живут среди людей".

"Они заявят о себе, когда человечество будет к этому готово, рассказал", - сказал 81-летний профессор в интервью Jewish Press