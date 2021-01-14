По информации источников "Страны", сегодня состоится очередное совещание по тарифам, где также будут присутствовать депутаты "Слуги народа".

"В 18:00 премьер-министр Денис Шмыгаль, и.о министра энергетики Юрий Витренко, глава "Нефтегаза", НКРЭКУ, депутаты "Слуги народа" и антимонопольный комитет проведут онлайн-совещание по тарифному вопросу. Назрел небольшой конфликт из-за того, что НКРЭКУ почему-то отсутствовал на совещании со спикером Разумковым и на совещании, которые было ранее с депутатами. Мы хотим их услышать сегодня, так как словам "Нефтегаза" и компании уже никто не верит. У всех один вопрос: сколько можно тушить этот пожар?", - говорит источник в "слуге народа".

Напомним, Кабинет министров Украины планирует ввести государственное регулирование цен на газ и зафиксировать цены на газ на уровне 6,99 грн, которая и так является нижним порогом стоимости на украинском рынке. При этом в Офисе президента заявляют, что госрегулирование позволит снизить тарифы на газ для украинцев на 30%, но на деле снижение цены будет меньше, а для тех, кто сейчас платит 6,99 и вовсе ничего не изменится.

Однако Шмыгаль отказался изменять тарифы на газ в Украине с января.

Также сообщалось, депутаты фракции "Слуга народа" остались недовольны вчерашними решениями Кабмина по тарифам и даже не исключают отставки Шмыгаля.