Пандемия коронавируса обвалила пассажиропоток в украинских аэропортах. Согласно оперативным данным, в 2020 году они обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем за 2019 год, передает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается на сайте Государственной авиационной службы Украины, в международном сообщении пассажиропоток украинских аэропортов в указанный период сократился на 65,3% - до почти 7,628 млн чел.

Согласно статистике Госавиаслужбы, в 2020 году украинские авиакомпании обслужили почти 4,793 млн человек, что на 65% меньше показателя за 2019 год. Из них в международном сообщении перевезено почти 4,284 млн человек (сокращение на 65,8%).

При этом за прошедший год украинские авиакомпании выполнили 44,2 тысячи коммерческих рейсов (сокращение на 57,2%), в т.ч.34,6 тысяч международных (-60,1%).

Ранее "Страна" писала о том, что МАУ сообщила об уменьшении пассажиропотока в 4 раза.

Также мы сообщали, что из-за карантина в 2020 году в киевском метро на 56% обвалился пассажиропоток.