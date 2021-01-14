С начала эпидемии коронавируса более 600 журналистов из 59 различных стран мира умерли от Covid-19. Такие данные обнародовала неправительственная организация "Кампания Пресс-эмблемы" (Press Emblem Campaign - PEC), информирует Европейская Федерация Журналистов. В Украине, по данным Национального союза журналистов Украины, от коронавируса умерли 14 журналистов, преимущественно пенсионного возраста.

Среди европейских стран наибольшие показатели смертности в Италии - 40 подтвержденных жертв за год. 17 умерших в Турции, 13 в Великобритании, 8 в России, 6 в Испании и 5 во Франции. Большинство коллег были журналистами-фрилансерами и фотографами. PEC также зафиксировали минимум по одной смерти в Австрии, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Германии и Швейцарии.

Трагические случаи смертей от коронавируса не обошли и Украину. Как отмечает председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, преимущественно жертвами болезни стали ветераны журналистики, пожилые люди. Но также от осложнений, вызванных коронавирусом, умирают работники СМИ более молодого возраста.

"Конечно, в условиях нынешней эпидемии в зоне риска находится каждый гражданин. Но специфика журналистской профессии - активно работать со многими источниками информации, посещать события, - подвергает работников СМИ дополнительному риску заболеть коронавирусом. Мы не можем себе позволить пойти в локдауны, ведь аудитория должна непрерывно получать новости и понимать реалии. А герои журналистских расследований и критических материалов должны знать, что и на карантине им нет покоя", - отметил в комментарии "Стране" глава НСЖУ Сергей Томиленко.

В Украине переболели коронавирусом уже сотни работников СМИ.

"К сожалению, часть журналистов врачам не удалось спасти. Светлая память коллегам. И этот печальный список жертв - это напоминание обществу, что журналисты важны. Мы - не идеальны. Но наши стрессы, риски для здоровья и жизни, прежде всего, из-за служения общественному интересу", - добавил Томиленко.

Список украинских журналистов, умерших от Covid-19:

Крецу Федор Анатольевич (40 лет), бывший редактор Одесского областного радио.

Кушко Анатолий Петрович, заслуженный журналист Украины. Работал редактором службы новостей в Херсонской ОГТРК, был собственным корреспондентом Украинского радио по Херсонской области, автор сборников юмористических стихов.

Луценко Владимир Антонович, член совета ветеранов Днепропетровской областной организации НСЖУ, председатель областной организации Союза писателей.

Малий Нина Владимировна, ветеран радиожурналистики, г. Лубны, Полтавская область.

Панфилов Виталий Аркадьевич, ветеран журналистики, бывший редактор радио "Запорожье" и Запорожского телевидения.

Ружин Иванна Марьяновна, главный редактор Сколовской районной газеты "Бойковская мысль", Львовская область.

Стариков Александр Васильевич, журналист газеты "Южная звезда", г. Бердянск, Запорожская область

Сушинский Богдан Иванович, писатель, член НСЖУ, Одесса.

Теремок Николай, телеинженер филиала ОАО "НОТУ" "Ровенская региональная дирекция".

Фиголь Богдан Михайлович, бывший председатель Ивано-Франковского областного союза журналистов.

Футорский Дарий Любомирович, ветеран НСЖУ, депутат Львовского областного совета, первого демократического созыва, один из видных борцов за независимость Украины.

Чекова Людмила Ивановна, тележурналистка и ведущая, работала на "7 канале" г. Одесса.

Череватенко Иван Александрович, фотокорреспондент, ветеран журналистики, г. Одесса.

Якименко Ольга Григорьевна, заслуженный журналист Украины, главный редактор газеты "Красный луч".

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