С начала эпидемии коронавируса более 600 журналистов из 59 различных стран мира умерли от Covid-19. Такие данные обнародовала неправительственная организация "Кампания Пресс-эмблемы" (Press Emblem Campaign - PEC), информирует Европейская Федерация Журналистов. В Украине, по данным Национального союза журналистов Украины, от коронавируса умерли 14 журналистов, преимущественно пенсионного возраста.
Среди европейских стран наибольшие показатели смертности в Италии - 40 подтвержденных жертв за год. 17 умерших в Турции, 13 в Великобритании, 8 в России, 6 в Испании и 5 во Франции. Большинство коллег были журналистами-фрилансерами и фотографами. PEC также зафиксировали минимум по одной смерти в Австрии, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Германии и Швейцарии.
Трагические случаи смертей от коронавируса не обошли и Украину. Как отмечает председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко, преимущественно жертвами болезни стали ветераны журналистики, пожилые люди. Но также от осложнений, вызванных коронавирусом, умирают работники СМИ более молодого возраста.
"Конечно, в условиях нынешней эпидемии в зоне риска находится каждый гражданин. Но специфика журналистской профессии - активно работать со многими источниками информации, посещать события, - подвергает работников СМИ дополнительному риску заболеть коронавирусом. Мы не можем себе позволить пойти в локдауны, ведь аудитория должна непрерывно получать новости и понимать реалии. А герои журналистских расследований и критических материалов должны знать, что и на карантине им нет покоя", - отметил в комментарии "Стране" глава НСЖУ Сергей Томиленко.
В Украине переболели коронавирусом уже сотни работников СМИ.
"К сожалению, часть журналистов врачам не удалось спасти. Светлая память коллегам. И этот печальный список жертв - это напоминание обществу, что журналисты важны. Мы - не идеальны. Но наши стрессы, риски для здоровья и жизни, прежде всего, из-за служения общественному интересу", - добавил Томиленко.
Список украинских журналистов, умерших от Covid-19:
- Крецу Федор Анатольевич (40 лет), бывший редактор Одесского областного радио.
- Кушко Анатолий Петрович, заслуженный журналист Украины. Работал редактором службы новостей в Херсонской ОГТРК, был собственным корреспондентом Украинского радио по Херсонской области, автор сборников юмористических стихов.
- Луценко Владимир Антонович, член совета ветеранов Днепропетровской областной организации НСЖУ, председатель областной организации Союза писателей.
- Малий Нина Владимировна, ветеран радиожурналистики, г. Лубны, Полтавская область.
- Панфилов Виталий Аркадьевич, ветеран журналистики, бывший редактор радио "Запорожье" и Запорожского телевидения.
- Ружин Иванна Марьяновна, главный редактор Сколовской районной газеты "Бойковская мысль", Львовская область.
- Стариков Александр Васильевич, журналист газеты "Южная звезда", г. Бердянск, Запорожская область
- Сушинский Богдан Иванович, писатель, член НСЖУ, Одесса.
- Теремок Николай, телеинженер филиала ОАО "НОТУ" "Ровенская региональная дирекция".
- Фиголь Богдан Михайлович, бывший председатель Ивано-Франковского областного союза журналистов.
- Футорский Дарий Любомирович, ветеран НСЖУ, депутат Львовского областного совета, первого демократического созыва, один из видных борцов за независимость Украины.
- Чекова Людмила Ивановна, тележурналистка и ведущая, работала на "7 канале" г. Одесса.
- Череватенко Иван Александрович, фотокорреспондент, ветеран журналистики, г. Одесса.
- Якименко Ольга Григорьевна, заслуженный журналист Украины, главный редактор газеты "Красный луч".
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