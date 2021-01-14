В Германии, где недавно ужесточили карантин из-за высокого роста случаев инфицирования коронавирусом, в Нюрнберге местные крематории перестали справляться с количеством умерших от осложнений Covid-19. Поэтом за пределами крематория установили холодильные контейнеры для хранения трупов.

Об этом сообщает Ruptly.

Исходя из слов главы администрации местного кладбища за день город может предать кремации только 50 тел, а спрос сейчас почти вдвое выше. Поэтому за пределами крематория, на территории клабища установили пять больших холодильников, куда складывают гробы с умершими.

При этом гробы тех, кто умер от последствий Covid-19 помечают красной наклейкой с надписью "заразно", перед тем как поместить гроб в рефрижератор его тщательно дезинфицируют.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель из-за высокого роста заражений коронавирусом в стране выступила за сохранение жесткого локдауна в Германии еще на 10 недель.

Также сообщалось, что Германия ужесточает правила въезда для иностранцев из стран с повышенным риском заражения коронавируса.