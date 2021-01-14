Глава Twitter Джек Дорси прокомментировал решение компании навсегда заблокировать аккаунт Дональда Трампа. По его мнению, оно было правильным, однако подобные шаги создают опасный прецидент.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я считаю, что это было правильным решением для Twitter. Мы столкнулись с чрезвычайным и непростым обстоятельством, которое заставило нас сосредоточить все наши действия на общественной безопасности. Вред в режиме офлайн в результате выступления онлайн является очевидно реальным, и это прежде всего определяет нашу политику", - написал Дорси.

По мнению главы Twitter, несмотря на это, подобные решения разделяют общество и создают опасный прецедент, заставляя задуматься о том, какую власть имеет человек или корпорация над глобальной общественной дискуссией.

Дорси также заявил, что решение сразу нескольких крупных соцсетей забанить Трампа не было согласованным. Также, по его словам, он не обрадовался блокированию аккаунта Трампа.

"Хотя существуют четкие и очевидные исключения, я считаю, что запрет - это в конечном итоге наша неудача способствовать здоровой культуре разговора. И время для нас, чтобы задуматься о своей деятельности и окружающей среде", - заявил Дорси.

Напомним, "Страна" писала о том, почему Трампа забанили во всех соцсетях и что теперь будет со свободой слова в интернете.

Также мы сообщали, что Евросоюз раскритиковал Twitter за блокировку Трампа.