В пятницу, 15 января в Украине удержится прохладная погода. Воздушная масса арктического происхождения принесет в настоящие морозы, ослабление которых ожидается только с 21 января.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко в своем Telegram-канале.

Ближайшей ночью температура воздуха снизится до -5...-12 градусов. Холоднее всего будет в северных регионах страны. На востоке столбики термометров покажут до -3...-7 градусов, а в южной части от -1 до -4.

Завтра днем в Украине будет холодная погода. Столбики термометров будут колебаться в пределах -4...-11 градусов, на юге будет теплее, там температура воздуха составит от 0 до -3 градусов. На дорогах ожидается гололедица. Также в пятницу в Украине выпадет снег. В дальнейшем, к концу недели похолодание усилится до -15...-23 градусов ночью и -10...-15 - днем.

В Киеве пятница будет холодной. Столбики термометров будут колебаться в пределах -10...-12 градусов. В начале следующей недели и на Крещение (19 января) морозы в столице окрепнут до -15...-20 градусов ночью.

Синоптик добавила, что ослабление морозов ожидается с 21 января.

"Еще еще раз проверьте готовность ваших отопительных систем и приборов, состояние автомобилей, одежду используйте свободную, из натуральных тканей, модельную обувь может немного подождать, никакие капюшоны не заменят теплой шапки или платка, а маски, наконец, не будут раздражать, а пригодятся на сильном морозе", - добавила Диденко.

Напомним, сегодня, 14 января, в Киеве и во всей Украине начинается существенное похолодание. Столбики термометров к вечеру опустятся ниже -10 градусов, а более-менее привычная погода вернется лишь в среду будущей недели. Завершится неделя самым холодным днем года и всей зимы - в Киеве он прогнозируется на субботу, 17 января.

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