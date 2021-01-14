Всемирная организация здравоохранения готова содействовать ускорению процесса сертификации российской противокоронавирусной вакцины "Спутник V".

Об этом во время брифинга заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

"Сейчас ряд вакцин находится на стадии согласования и предоставления информации, в том числе и вакцина "Спутник V"… ВОЗ рад сотрудничать и оказать возможное содействие, чтобы ускорить эти процессы", - сказал Олег Бенеш.

Смотрите прямую трансляцию: Директор ЕРБ ВОЗ @hans_kluge и специалисты по чрезвычайным ситуациям представят последние сведения о #COVID19 и ответят на вопросы журналистов. https://t.co/CiCuiDuCFB — WHO/Europe (@WHO_Europe) January 14, 2021

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что со следующей недели в РФ нужно начинать массовую вакцинацию от коронавируса. По его словам, привиться смогут все желающие.

Также мы сообщали, что глава МИД Украины Кулеба выступает против использования российской вакцины от коронавируса даже если она будет эффективной.