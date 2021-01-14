Президент Бразилии Жаир Болсонару, за день до лидера Турции Реджеп Тайип Эрдогана, зарегистрировался в мессенджере Telegram. Это произошло в понедельник, 11 января.

Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Так, создатель приложения рассказал, что президенты Турции и Бразилии присоединились к большому количеству мировых лидеров, которые уже есть на платформе, в частности к: президентам Украины, Мексики, Узбекистана и Тайваня, а также к премьер-министрам Израиля и Сингапура.

"Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram в борьбе с дезинформацией и распространении информации о важных проблемах в своих обществах.

В отличие от других сетей, Telegram не использует непрозрачные алгоритмы, чтобы решить, увидит ли подписчик контент, на который он подписан, или нет. В результате каналы Telegram - единственный прямой способ для лидеров мнений надежно связаться со своей аудиторией", - написал Дуров.

Перейти на страницу президента Бразилии в Telegram можно по этой ссылке.

Президент Бразилии, 65-летний Жаир Болсонару управляет страной с 1 января 2019 года. Болсонару уже давно записали в ковид-диссиденты, поскольку он не раз высказываться о коронавирусе как об обычном гриппе.

Напомним, после изменения политики конфиденциальности WhatsApp, который заявил о том, что намерен делиться личными данными пользователей с Facebook, популярность Telegram начала расти. В течение трех дней приложение установили 25 млн новых пользователей.