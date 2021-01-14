На сегодняшнем экстренном заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения будет рассмотрен вопрос о возможности введения паспортов вакцинации от коронавируса для путешественников.

Об этом в ходе пресс-конференции в четверг, 14 января, заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш.

"С появлением эффективных и безопасных вакцин против коронавирусной инфекции ВОЗ изучает вопросы и проблемы, связанные с вакцинацией международных путешественников. Хотелось бы напомнить, что использование международного сертификата вакцинации и профилактики является вопросом, регулируемым международными медико-санитарными правилами", - заявил эксперт.

По его словам, комитет по международным медико-санитарным правилам "периодически изучает вопросы, связанные с мерами борьбы против Covid-19"

"Данный вопрос (о вакцинации путешественников - Ред.) находится на повестке комитета, и мы ожидаем обсуждение этого вопроса в течение текущего дня", - добавил он.

По его словам, по этому вопросу в ВОЗ сейчас ведется работа по трем направлениям - по возможности рекомендовать вакцинацию путешественникам и связанным с этим сложностям, вопрос принятия странами ограничений или требований вакцинации от въезжающих, а также то, как страны могут обмениться информацией о достоверных источниках проведения вакцин.

🎥 Смотрите прямую трансляцию: Директор ЕРБ ВОЗ @hans_kluge и специалисты по чрезвычайным ситуациям представят последние сведения о #COVID19 и ответят на вопросы журналистов. https://t.co/CiCuiDuCFB — WHO/Europe (@WHO_Europe) January 14, 2021

Слова Бенеша о паспортах вакцинации с 16:30. Видео: Periscope/ WHO/Europe

Напомним, обсуждение вопроса введения свидетельств отсутствия коронавирусной болезни началось еще весной прошлого года. Например эксперты Deutsche Bank тогда высказали мнение, что такие справки могли бы стать пропуском для туристов

Позднее, уже после изобретения первых вакцин от Covid-19 дискуссии возобновились в другом ключе. Теперь обсуждается вопрос с введением паспортов вакцинации. На днях замминистра здравоохранения Украины сообщил, что власти рассматривают возможность введения таких свидетельств.

"Страна" разбиралась, найдет ли идея введения паспортов вакцинации широкую поддержку в мире.