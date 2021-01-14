В Польше будут выдавать специальные паспорта в виде QR-кода людям, которые вакцинировались от коронавируса. Такое предложение включили в национальную программу иммунизации страны. Согласно ей, после получения второй дозы препарата пациенты получат соответствующий документ.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавская, пишет Euractiv в четверг, 14 января.

Она рассказал, что после вакцинации подтверждение поступит в виде QR-кода, который можно скачать из личного кабинета на сайте правительства или учетной записи системы здравоохранения. Также данный код можно будет распечатать.

"Код будет так называемым паспортом вакцинированного лица, который будет подтверждать, что человек был привит и может использовать права, на которые имеют право вакцинированные люди", - сказала Голавская.

Привитые от Covid-19 поляки смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования и им также не придется уходить на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусом человеком.

Напомним, идею о введении иммунных или так называемых коронавирусных паспортов начали обсуждать еще весной 2020 года. Тестировать их впервые начали в октябре 2020 года в Великобританией. Такие документы были оформлены на некоторых правительственных чиновников и туристов-добровольцев. Ранее мы подробно рассказывали о ковид-паспортах.

Также мы писали, что в Украине власть взяла под контроль вопрос внедрения в нашей стране ковид-паспортов.