Европейский суд по правам человека признал частично приемлемой к рассмотрению по существу и удовлетворил жалобу Киева в деле "Украина против РФ" о систематических нарушениях прав человека в Крыму.

Об этом сказано в релизе, опубликованном на сайте ЕСПЧ в четверг, 14 января.

"В своем решении по делу Украина против России (относительно Крыма) (жалобы №№20958/14 и 38334/18) Европейский суд по правам человека большинством голосов признал жалобу частично приемлемой. Решение будет принято позже. Дело касается утверждений Украины о систематических ("административной практике") нарушениях Европейской конвенции по правам человека Российской Федерацией в Крыму", - сказано в релизе.

Уточняется, что суд определил масштаб рассматриваемого вопроса и постановил, что необходимо решить, была ли предполагаемая картина нарушений прав человека Россией в Крыму в соответствующий период, а именно с 27 февраля 2014 по 26 августа 2015 года допустимой.

"Суд постановил, что в данном деле он не был призван решать, было ли присоединение Крыма в соответствии с российским законодательством в состав России законным с точки зрения международного права. Прежде чем рассматривать утверждения об административной практике, он должен был рассмотреть, обладает ли Россия "юрисдикцией" по смыслу статьи 1 Конвенции над Крымом с 27 февраля 2014 года и, следовательно, имеет ли он компетенцию рассматривать жалобу", - сообщили в пресс-службе ЕСПЧ.

Суд установил, что факты, которые обжаловало правительство Украины, действительно подпадают под "юрисдикцию" России "на основании фактического контроля, который она осуществляла над Крымом на эту дату".

"При принятии этого решения он принял во внимание, в частности, размер и численность увеличившегося российского военного присутствия в Крыму с января по март 2014 года, без согласия украинских властей или каких-либо доказательств того, что существовала угроза для российских войск, дислоцированных там в соответствии с двусторонними соглашениями между ними, действующими на данный момент", - сообщили в ЕСПЧ.

Указано, что суд также счел версию правительства Украины последовательной и последовательной на протяжении всего судебного разбирательства, поскольку была предоставлена подробная и конкретная информацию, подкрепленная достаточными доказательствами, "чтобы доказать, что российские войска не были пассивными наблюдателями, а принимали активное участие в предполагаемых событиях".

"Этот вывод не наносит ущерба вопросу об ответственности России в соответствии с Конвенцией за обжалуемые действия, который относится к этапу рассмотрения дела судом по существу. Суд далее... объявил приемлемыми, не предрешая существа дела, все жалобы правительства Украины на административную практику нарушения прав человека со стороны России", - сообщили в ЕСПЧ.

Напомним, первое слушание по делу "Украина против России", касающегося нарушений прав человека в Крыму, состоялось в ЕСПЧ еще осенью 2019 года.

Также мы писали о том, какие именно жалобы содержались в иске Украины.