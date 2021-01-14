Холодницкий болеет коронавирусом более двух недель. Фото: САП

Экс-глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий под Новый год заболел коронавирусом.

Об этом он рассказал  "Украинским новостям".

"1 января диагностировали", - сообщил Холодницкий.

По его словам, болезнь протекает в легкой форме - бывший антикоррупционер утратил обоняние. Сейчас он ждет результатов очередного теста и очень надеется, что они будут отрицательными. 

Напомним, в августе 2020 года Холодницкий досрочно покинул должность главы САП. Страна подробно писала о том, почему это произошло

Ранее "Страна" писала о том, что врач рассказала, где вероятность подхватить корорнавирус выше, в ресторане или супермаркете.

Также мы сообщали, что в Италии нашли нулевого пациента с коронавирусом, которая заболела ещё в ноябре 2019 года.

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