Вместе с автором так называемых "пленок Ермака" Дмитрием Штанько по делу о подстрекательстве представителя торговой компании к даче взятки в $100 тысяч руководству Госфискальной и Гостаможенной служб будут судить бывшего народного депутата Игоря Савченко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Несмотря на то, что в Офисе генпрокурора не назвали имени второго фигуранта судебного производства, журналистам стало известно, что речь идет о бывшем нардепе VI созыва Верховной Рады Игоре Савченко. В 2007 году он попал в парламент по списку "Блока Юлии Тимошенко". Спустя пять лет он безуспешно пытался баллотироваться в Раду в качестве представителя "Партии Регионов" от мажоритарного округа 198 в Черкасской области.

Обвинительный акт в отношении экс-депутата и его сообщника Дмитрия Штанько передан в Печерский районный суд Киева.

Фигурантам дела инкриминируются мошенничество и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины). Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Напомним, что сообщник экс-депутата в подстрекательстве к даче взятки Штанько был тем человеком, который записал разговор с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком. Затем эти разговоры были обнародованы нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом.

О задержании Штанько и его сообщника при получении взятки "Страна" сообщала в середине июля.