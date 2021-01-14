В ходе международного исследования Remap-Cap ученые выяснили, что тоцилизумаб и сарилумаб - два препарата, которые используются для лечения ревматоидного артрита, - могут помочь спасти жизнь каждому 12-му пациенту интенсивной терапии с тяжелой формой Covid-19.

Об этом пишет The Guardian.

В клиническом исследовании Remap-Cap приняли участие более 3 900 пациентов с Covid-19 в 15 странах по всему миру. Результаты исследования 792 пациентов из шести стран показывают, что тоцилизумаб и сарилумаб снижают риск смерти при коронавируса.

Ученые наблюдали за взрослыми пациентами с Covid, которые получали поддержку органов в отделении интенсивной терапии. В течение 24 часов с этого момента им вводили тоцилизумаб и сарилумаб. После этого наблюдение за прогрессом пациентов велось как минимум 21 день.

Результаты исследования 792 пациентов из шести стран показывают, что тоцилизумаб и сарилумаб снижают риск смерти. В то время как госпитальная летальность составила 35,8% (142/397) для пациентов, получавших стандартную помощь, для тоцилизумаба она составила 28,0% (98/350) и 22,2% (10/45) для сарилумаба.

Объединение результатов для двух препаратов дало больничную летальность 27,3% (108/395) - снижение абсолютного риска смерти на 8,5 процентных пункта или относительное снижение на 24% - по сравнению с группой, которая получала стандартную помощь. Команда также обнаружила, что те, кто получал тоцилизумаб или сарилумаб, выздоравливали быстрее, покидая интенсивную терапию примерно на 7-10 дней раньше, чем те, кто получал стандартную помощь.

Несмотря на то, что результаты исследования еще не прошли экспертную проверку, Национальная служба здравоохранения США уже объявила о старте использования тоцилизумаба для лечения пациентов с коронавирусом.

Напомним, доктор медицинских наук из детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин заявил о необходимость перестать принимать противодиарейные препараты с лоперамидом при коронавирусе.

Также мы писали о том, что в России разрабатывают лекарство из антител, которым лечился от коронавируса Трамп.