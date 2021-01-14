В четверг, 14 января, в Турции, как и планировалось, началась вакцинации населения от коронавируса препаратом CoronaVac китайского производителя Sinovac Biotech, который заказал ранее украинский Минздрав.

Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджи в Twitter.

Он опубликовал видео, на котором запечатлено, как ему делают прививку китайским препаратом. Фахреттин Коджи также рассказал, что первыми вакцину получили медработники.

"Сегодня мы вместе с членами научного совета стали первыми медицинскими работниками, которые после утверждения вакцины были привиты против коронавируса. Процесс начат для всех наших медицинских работников", - написал глава Минздрава.

Турция стала уже 54-й страной мира, где началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Напомним, 11 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале масштабной вакцинации населения в стране с 14 или 15 января. По его словам, страна закупила китайскую вакцину, однако власти также заинтересованы в российской и британской вакцинах.

Также отметим, что именно вакцину китайского производителя заказал украинский Минздрав (1,8 млн доз препарата по цене 504 гривен за дозу). Первая партия в размере 700 тысяч доз может быть поставлена на территорию нашей страны после регистрации препарата в Китае не позднее 31 марта.

Однако недавно были опубликованы результаты исследований эффективности китайской вакцины. Она оказалась ниже 60%. В договоре, заключенном Киевом, заложено условие, что на момент поставки она должна составлять не менее 70%. Если этот критерий не будет соблюден, Украина может отказаться от данного препарата.

Несмотря на это, по словам главы украинского Минздрава Максима Степанова, Украина в любом случае начнет массовую вакцинацию в ранее определенные сроки - феврале 2021 года.