Американское ЦРУ рассекретило архив об НЛО с сотнями документов. Там, на 2700 страницах текста содержатся данные про аномальные летательные аппараты и необъяснимые науке атмосферные явления.

В том числе - на территории Советского Союза.

"Страна" разобралась, что в этом архиве интересного.

Как секретные данные ЦРУ попали в сеть

Американский писатель Джон Гринвальд-младший, который специализируется на публикации рассекреченных данных, первым выложил архив Центрального разведывательного управления США по неопознанным летающим объектам (НЛО) с более 700 документами на своем сайте The Black Vault.

Он изучал исследования правительства США по НЛО с 1996 года, когда ему было всего 15 лет и потратил 25 лет на то, чтобы добиться получения сведений от американского правительства. Его база Black Vault стала результатом бесчисленных запросов и судебных тяжб.

На фото - Джон Гринвальд

В итоге все файлы были получены законным путем - ведомство передало их писателю в рамках закона о доступе к информации. Все данные были на компакт-диске. Это сотни изображений низкого качества в формате tiff, пишет New York Post.

Гринвальд конвертировал полученные документы в pdf-формат и сделал доступными для загрузки всем желающим. Всю информацию можно загрузить архивом и отдельно.

По состоянию на 13 января 622 тысячи пользователей интернета выкачали около 26 ТБ данных и сгенерировали 30,7 млн хитов на серверах организации.

Какие данные об НЛО содержит архив

В ЦРУ подтвердили, что рассекреченная база данных имеет отношение к расследованиям по НЛО.

Но в обнародованной информации нет доказательств о контактах землян с пришельцами или информации об обнаружении их кораблей. Скорее, это обобщенные данные о всех аномальных атмосферных явлениях или неопознанных летающих объектах, отчеты о необъяснимых инцидентах или интригующих объектах, которые очевидцы не смогли опознать.

Гринвальд также отмечает, что не может проверить, является ли предоставленный ему архив полным или правительство США сохранило секретность некоторых записей.

Пожалуй, основная интрига - низкого качества отсканированные копии текста, который набран на печатной машинке, и сильно отредактированные документы.

Самые интересные данные американец публикует в своем твиттере, а тысячи энтузиастов паранормальных явлений приступили к самостоятельному изучению коллекции.

Например, в одном из эпизодов говорится о том, что в 1976 году экс-помощник заместителя директора ЦРУ по вопросам науки и техники проявлял интерес к одному конкретному неназванному объекту. Это был объект небольшого размера, имевший отношение к НЛО. Этот предмет показали чиновнику и он сказал, что с ним нужно сделать. Но его ответ так и остается засекреченным.

Возможно, в ЦРУ не хотели раскрывать то, как был применен или ликвидирован этот объект.

На некоторых страницах говорится о таинственных случаях, которые происходили в СССР. В одном из документов описывается взрыв, произошедший в апреле 1991 года недалеко от города Сасово Рязанской области.

"Ударная волна с ревом прокатилась по улицам, срывая крыши в некоторых районах, выбивая стекла и оконные рамы. Многоэтажные блоки качались. Никто не получил серьезных травм. Неизвестно, что могло вызвать взрыв. Одни утверждают, что сработали боеприпасы со времен последней войны, другие говорят, что виновата авиабомба. Некоторые объясняют случившееся упавшим метеоритом, но есть и те, кто якобы видел движущуюся огненную сферу. Ждем заключения специалистов", - упоминается в документах ЦРУ о случившемся.

В архиве файлов журналисты DailyMail выявили ряд непроверенных сообщений о таинственных дисках в небе, которые извергают лучи света и вызывают взрывы.

Также есть нескольких заявлений военных офицеров, которые якобы противостояли пришельцам из диковинных автомобилей.

Другие документы раскрывают переписку между офицерами ЦРУ о наблюдениях НЛО. Иногда они трактуют рассказы наблюдателей как суеверия, но в нескольких случаях проявляют искренний интерес.

Российский экипаж и желтый диск

Например, в истории, когда экипаж российского авиалайнера увидел странный желтый диск в 50 километрах от границы с Белоруссией в 1985 году.

Это особенно детальный отчет ЦРУ. Правда, не слишком уникальный - эти данные публиковались еще в московской газете "Труд" от 30 января 1985 года. История описывает, как экипаж авиалайнера, следовавший из Ростова в Таллин в 120 километрах от Минска в 4 часа утра натолкнулся на то, что они приняли за НЛО.

В статье рассказывается об инциденте, когда второй пилот заметил большую звезду в правом верхнем углу. Она не мерцала, поэтому скорее всего это была не звезда, а желтое пятнышко размером с пятикопеечную монету, вытянутую по краям.

Пилоты объяснили это явление преломлением света в атмосфере, как луч света внезапно раскрылся, превратившись в светящийся конус. Появился второй конус, более широкий, затем третий - широкий и довольно яркий.

Пилот предложил доложить о зрелище диспетчеру, но командир остановил его, не зная, как они его вообще опишут. По оценкам мужчин, объект находился всего на расстоянии 40-50 километров. Второй пилот вытащил бумагу, чтобы нарисовать его. Командующий все еще колебался: доложить о происходящем или нет? Но здесь произошло то, что положило конец его сомнениям.

Белое пятно вспыхнуло, и на его месте появилось зеленое облако. Командир увидел, как объект мчался к его самолету, прежде чем внезапно исчез. "Ну, теперь они скажут, что мы не в своем уме", - предположили пилоты.

Статья заканчивается заявлением Н. А. Желтухина, заместителя председателя Комиссии по аэродинамическим явлениям, который сказал: "Комиссия проводит систематическое изучение наблюдений [НЛО] над территорией Советского Союза. Однако мы должны отметить, что, к сожалению, все отчеты, которые мы имеем в нашем распоряжении, страдают от того, что в той или иной степени являются односторонними или фрагментарными".

Нечто подобное видели шведский пилот, капитан Кристиернссон и бортовой механик Олле Йоханссон под Стокгольмом в 1953 году. Они летели на самолете Trasnair Airlines между Мальмё и Стокгольмом 17 декабря 1953 года, когда объект появился в небе перед ними.

В отчете ЦРУ говорится о том, что "совершенно необычный металлический объект" летел "со скоростью звука". По словам Кристиернссона, то, что он увидел, было "совершенно неортодоксальным, металлическим, симметричным, круглым объектом", который не был похож ни на что, что он видел раньше.

Силуэт НЛО был тонким, он приближался с очень большой скоростью. Все произошло фантастически быстро, объект был виден в течение пяти секунд. Йоханссон подтвердил, что видел эллипс с резкими очертаниями и что-то среднее между серебристым и белым цветом. "Он приближался с севера в направлении, противоположном их, со скоростью около 1200 километров в час. Он летел полностью над облаками. Поскольку у нас был включен автопилот, не было возможности развернуться достаточно быстро, чтобы увидеть, куда направился объект", добавил механик.

А вот этот объект видели американские пилоты у города Джексонвилля во Флориде.

Ранее ЦРУ также публиковало часть данных про НЛО на своем сайте. С ними можно ознакомится по ссылке.

Напомним, еще год назад в Пентагоне собирались обнародовать данные об НЛО, заявляя об обнаружении доказательств существования инопланетян.

Ранее экс-глава израильской космической программы заявил, что инопланетяне давно установили контакт с Землей, а профессор Оксфорда уверял, что инопланетяне среди людей и скоро покажутся.