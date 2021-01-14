Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан считает, что второй год пандемии коронавирусной болезни может оказаться тяжелее первого.

Об этом он заявил в ходе онлайн-брифинга в среду, 13 января.

"Мы вступаем во второй год пандемии, он может быть тяжелее, учитывая динамику передачи вируса и некоторые проблемы, которые мы наблюдаем", - сказал Райан.

По словам представителя ВОЗ, в Северном полушарии, в частности в Европе и Северной Америке, специалисты наблюдали "идеальный сезонный шторм - холод, люди заходят внутрь помещений, усиливается смешение и плюс сочетание факторов, спровоцировавших рост передачи (коронавируса - Ред.) во многих странах".

В свою очередь технический руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Мария Ван Керкхове добавила, что после новогодних праздников в ряде стран ситуация с Covid-19 значительно ухудшится, прежде чем кризис начнет спадать.

Видео: YouTube/ WHO

Напомним, ранее представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили о появлении новых штаммов коронавируса на фоне высокого темпа его распространения.

За прошедшие сутки в Украине было выявлено 7 925 новых случаев коронавируса.