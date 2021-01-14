В США 18-летняя девушка узнала на видео среди штурмующих вашингтонский Капитолий своих близких родственников и сообщила от этом в Тwitter.

Таким образом юная Хелена Дюк по сути уведомила полицию об участии своей матери, тети и дяди в штурме. Теперь им грозит тюремное заключение, поскольку избранный президент США Джо Байден назвал ворвавшихся в Капитолий сторонников Трампа "внутренними террористами".

Хелена заподозрила неладное еще накануне. Мать вдруг стала собирать вещи, заявив, что ей необходимо отвезти свою сестру на медицинское обследование в другой город. Выехав из дома, Тереза Дюк отключила мобильное приложение, позволявшее другим отслеживать ее местоположение, как передает портал "КР".

Вечером Хелена получила от своего кузена видео штурма Капитолия. На нем девушка увидела свою мать, которая была в крови после того, как ее ударила по лицу темнокожая женщина. Рядом с Терезой также были тетя Хелены, Энни и ее муж Лоренс.

"Это было очень сюрреалистично. Потому что эти люди были там, и потому, что они - моя мама, тетя и дядя", - рассказала Хелена.

Хелена перепостила видео в своем Тwitter, выложив заодно в соцсеть и имена опознанных ею родственников.

"Мама, помнишь, как ты сказала мне, что я не должна ходить на протестные акции движения Black Lives Matter (BLM)... Это ты?" - написала в соцсети девушка.

Твит мгновенно стал вирусным. Кроме полицейских, разыскивающих сейчас всех участников штурма Капитолия, им заинтересовались и простые американцы.

Как оказалось, у многих из них появились проблемы в общении с близкими из-за того, что те поддерживали и продолжают поддерживать Трампа.

Сейчас Хелена активно делится с прессой скриншотами переписки с родной матерью и другими родственниками. Те умоляли ее удалить твит с их именами.

Но Хелена непреклонна: "Я не думаю, что я сделала что-то плохое. Я расстроена действиями членов своей семьи и их лицемерием. Когда мать в прошлом году узнала, что я участвовала в акции BLM, она сказала, что мне теперь не рады в доме, потому что BLM - жестокая организация. Я была убита горем из-за того, что моя мама так смотрит на мир, и что она не позволяла мне выражать свои взгляды. Но разрешать им действовать таким образом я не могу. Я разочарована тем, что должна оставаться частью этой семьи. Я не чувствую себя в безопасности", - говорит девушка.

Пользователи Тwitter отреагировали на случившееся с Хеленой. Многие поддерживают ее и заявляют, что поступили бы точно так же, если бы узнали, что их мать или отец поддерживают Трампа. Никто из них не стал комментировать ситуацию, при которой сыну или дочери пришлось бы заложить родителей, грабивших магазины в ходе акций BLM.

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