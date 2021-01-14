Спасатели Черногорского горно поисково-спасательного поста сообщили о резком ухудшении погодных условий на горе Поп Иван. В четверг, 14 января, там бушует метель из-за чего видимость ограничена до 30 метров.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

По состоянию на 08:00 (по киевскому времени) на горе было облачно с осадками.

"Метель, падает снег. Ветер южный, юго-западный 7-8 м/с. Температура воздуха -13°С", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В связи с осложнением погодных условий спасатели советуют воздержаться от выхода в высокогорье.

Напомним, сегодня, 14 января, в Киеве и во всей Украине начинается существенное похолодание. Столбики термометров к вечеру опустятся ниже -10 градусов, а более-менее привычная погода вернется лишь в среду будущей недели. В большинстве областей Украины также сегодня пройдет снег.

Вчера, 13 января, снегом засыпало 5 городов нашей страны. Мы публиковали фото и видео заснеженных улиц и домов.