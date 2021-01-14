В среду, 13 января, в польском городе Щецин произошла масштабная авария в системе горячего водоснабжения. Из-за прорыва трубы без тепла остались 100 000 человек.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости".

Щецин находится на северо-востоке Польши, у немецкой границы. Из-за прорыва труб с горячей водой, который заметили 13 января, без тепла остались 100 000 человек. На улицах - клубы пара, из колодцев тунелей бьет зеленая вода. Причина происшествия выясняется.

Напомним, в начале 2021 года из-за аварии на водопроводе десятки тысяч людей в Донецкой области остались без воды.

"Страна" писала о том, что по состоянию на 14 января в пяти городах Донецкой области уже восстановили водоснабжение.