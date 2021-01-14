Арест бывшего и.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"), экс-министра транспорта и водного хозяйства Польши Славомира Новака продлен еще на три месяца, до 16 апреля 2020 года.

Соответствующее решение вынес Окружной суд в Варшаве, передает "Польское радио".

"В обосновании судья указала, что доказательства, представленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех противоправных действий, которые касаются обвинения. Суд также разделил наше мнение относительно возможного мошенничества", - заявил прокурор Ян Дрелевский.

Несколько дней назад Новаку выдвинули очередные обвинения в коррупции и прокуратура попросила судью продлить арест.

"По Славомиру Новаку проведены процессуальные действия. Их необходимость была продиктована выдвижением дополнительных обвинений по проступкам, раскрытым в ходе этого производства", - заявила пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

Также известно, что 4 января прокуроры Офиса генпрокурора Украины направили в компетентный орган Польши письменное уведомление о подозрении для вручения Новаку. По данным следствия, тот в 2017-2019 годах умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению.

Новак был назначен Кабинетом министров Украины и. о. главы "Укравтодора" 19 октября 2016 года. До этого он был депутатом польского Сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019 Кабмин Украины уволил Новака с должности.

Напомним, 20 июля, в Центральном антикоррупционном бюро Польши сообщили, что Новака задержали по подозрению в коррупции и управлении организованной преступной группой. Кроме него, задержали также бывшего главу JW "GROM" и предпринимателя из Гданьска.

21 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши сообщило ему о подозрении по статье "Получение взятки", после чего экс-главу "Укравтодора" арестовали в Польше на три месяца.

В сентябре стало известно, что польские правоохранители задержали еще трех человек в рамках расследования по этому делу - экс-главу топливно-энергетического концерна Дариуша К., а также бывшего главы правления энергетической компании Войцеха Т. Имя третьего человека не сообщалось.