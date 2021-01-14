Самое крупное место зимовки лебедей-шипунов - Черторийские озера в Черновицкой области, которые не замерзают, в этом году могут покрыться льдом. Из-за этого жизнь 200 птиц оказались под угрозой.

Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в Youtube.

Проблемы с водоемом возникли еще летом. После паводка источники озер загрязнились, из-за этого уровень воды в озерах значительно снизился. Озеро пытались расчистить, но это не помогло. Сейчас на водоемах зимует около 70 птиц, хотя обычно их слетается больше в этот период.

"Если брать Карпаты, то это - самое большое место зимовки лебедя-шипуна. Если нет открытой воды, то там нет и еды. Соответственно лебеди ни при каких обстоятельствах не могут зимовать", - рассказал журналистам эксперт.

Чтобы птицы могли перезимовать, нужна значительная сумма, которой у общины нет. Областные чиновники обещают 300 тысяч гривен на расчистку водоема, но работы будут проводить уже весной, чтобы не распугать лебедей. Пока же за птицами будут наблюдать спасатели, чтобы те не вмерзли во время морозов в лед.

Ранее мы писали, что в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС нашли двух раненых лебедей.

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