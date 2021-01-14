Грузовой корабль Dragon компании SpaceX, который доставлял груз на Международную космическую станцию (МКС), в среду, 13 января, приводнился у побережья штата Флорида.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Twitter.

По данным SpaceX, основные парашюты аппарата сработали штатно, приводнение впервые произошло у побережья Флориды.

Отстыковка корабля от МКС произошла во вторник, 12 января. Dragon приводнился недалеко от побережья, в районе американского города Тампа. Корабль доставил на Землю около 2 тонн научного оборудования, применявшегося при экспериментах, а также другие грузы.

Напомним, компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с кораблем Dragon 2 6 декабря. Корабль отвез на орбиту принадлежности для экипажа, оборудование для станции, оборудование для выхода в открытый космос и компьютерные комплектующие.

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