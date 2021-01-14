Федеральное правительство Германии в среду, 13 января, одобрило ужесточение правил въезда из стран с повышенным риском заражения коронавируса.

Эти меры вступили в силу в четверг, 14 января, передает Deutsche Welle.

Согласно решению властей, прибывшие в Германию из стран с высоким риском заражения, где недельный показатель заражения превышает 200 новых случаев на 100 000 населения, или с подтвержденными случаями новых штаммов коронавируса должны будут еще до въезда в страну предоставить отрицательный тест на коронавирус. Результаты теста можно будет предоставлять авиакомпаниям. При этом провериться на коронавирус необходимо максимум за 48 часов до въезда в ФРГ.

Те туристы, которые приедут из других стран, должны будут пройти тест на коронавирус не позднее, чем за 48 часов после прибытия в Германию. Также гражданам Германии, которые возвращаются из стран с повышенным риском заражения, необходимо отбыть десятидневную самоизоляцию. С 1 марта путешественники при въезде в ФРГ смогут получать СМС-сообщения о том, какие именно нормы карантина действуют по всей стране.

Напомним, по состоянию на 11 января показатель заражаемости коронавирусом в Украине достигал 244,19 на 100 тысяч населения за последние две недели. При этом Минздрав сам внес Германию в "красный" список стран с активным распространением инфекции.

Ранее мы писали, что в пятницу, 15 января, начиная с 04:00 по Гринвичу (06:00 по Киеву) вступят в силу новые требования для путешественников, прибывающих в Англию. Все прибывающие в страну, в том числе и граждане Украины, должны будут предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и пройти 10-дневную самоизоляцию.