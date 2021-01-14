Мессенджер Snapchat, который ранее временно заморозил аккаунт президента США Дональда Трампа, решил заблокировать его учетную запись навсегда. Это произойдет в день инаугурации нового избранного американского лидера Джо Байдена - 20 января.

Об этом сообщает портал Axios.

"На прошлой неделе мы объявили о приостановке действия учетной записи Snapchat президента Трампа на неопределенный срок и оценивали, какие долгосрочные действия отвечают интересам нашего сообщества Snapchat… В интересах общественной безопасности и на основании его попыток распространять дезинформацию, разжигание ненависти и подстрекательство к насилию, что является явным нарушением наших правил, мы приняли решение навсегда закрыть его аккаунт", - рассказал представитель Snapchat.

Напомним, руководство Twitter пожизненно заблокировало Дональда Трампа, аргументировав свои действия тем, что он может использовать площадку для подстрекательства к насилию. Примеру Twitter последовали другие социальные сети и даже некоторые онлайн-магазины.

В среду, 13 января, стало известно, что популярный видеохостинг YouTube забанил канал американского лидера минимум неделю.