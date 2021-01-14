Офис генпрокурора направил в Печерский райсуд Киева обвинительное заключение в отношении автора так называемых "пленок Ермака" Дмитрия Штанько и его сообщника, которых летом СБУ задержала при получении взятки в размере 100 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Штанько и второго фигуранта подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.4 ст.27, ч.4 ст.369 УК Украины).

"Установлено, что бывший народный депутат Украины по предварительному сговору с гражданином, который позиционировал себя, как обличитель коррупции, подстрекали представителя одной из торговых компаний к передаче 100 тысяч долларов неправомерной выгоды руководству Государственной фискальной службы и Государственной таможенной службы Украины за содействие в возвращении арестованного имущества. На самом деле передавать указанные средства они не собирались, а собирались ими завладеть", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Дмитрий Штанько - в прошлом подполковник милиции. В 2013 году он привлекался к уголовной ответственности в Харькове по делу о мошенничестве с платежными карточками. Но от уголовной ответственности был освобожден.

А после начал фигурировать в различных делах СБУ как "свидетель" и "заявитель".

Также Штанько был тем человеком, который записал разговор с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком. Затем эти разговоры были обнародованы нардепом от "Слуги народа" Гео Леросом.

О задержании Штанько и его сообщника при получении взятки "Страна" писала в середине июля.