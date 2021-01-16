Сегодня, 16 января, будет растущая Луна в Рыбах. День благоприятен для решения финансовых вопросов, покупок и дел, связанных с оформлением документов и бумаг. Также он отлично подходит для уборки по дому, наведения чистоты вокруг себя и внутреннего очищения.

В нашем гороскопе представлены знаки Зодиака, которые сегодня удачно вложат деньги или выгодно их потратят.

Ракам в эту субботу посчастливится приобрести хорошие подарки для своих близких. Ориентируйтесь на практичность и качество, а не на красоту. Внешне привлекательный презент может оказаться бесполезным и не особо будет радовать получателя.

Львам сегодня Звезды советуют совершить большие покупки, которые вы давно планировали. Возможно, потратиться придется чуть больше, чем вы хотели, но счастлива будет вся семья - угодите каждому.

Скорпионы могут совершить удачное вложение. Самое главное - взвесить все риски и проконсультироваться со специалистами в этой сфере. Все будет хорошо, но не будьте жадным - это чувство может все погубить.

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