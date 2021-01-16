Супермаркет. Фото с сайта pixabay.com

Сегодня, 16 января, будет растущая Луна в Рыбах. День благоприятен для решения финансовых вопросов, покупок и дел, связанных с оформлением документов и бумаг. Также он отлично подходит для уборки по дому, наведения чистоты вокруг себя и внутреннего очищения. 

В нашем гороскопе представлены знаки Зодиака, которые сегодня удачно вложат деньги или выгодно их потратят. 

Ракам в эту субботу посчастливится приобрести хорошие подарки для своих близких. Ориентируйтесь на практичность и качество, а не на красоту.  Внешне привлекательный презент может оказаться бесполезным и не особо будет радовать получателя. 

Львам сегодня Звезды советуют совершить большие покупки, которые вы давно планировали. Возможно, потратиться придется чуть больше, чем вы хотели, но счастлива будет вся семья - угодите каждому. 

Скорпионы могут совершить удачное вложение. Самое главное - взвесить все риски и проконсультироваться со специалистами в этой сфере. Все будет хорошо, но не будьте жадным - это чувство может все погубить. 

В отдельном материале для читателей "Страны" - Лунный календарь на январь 2021: плохие дни украдут две недели, но посреди месяца случится волшебство. 

Бонус - советы астрологов, как достичь целей в 2021 году

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