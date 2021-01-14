Главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Венгрии Петер Сийярто договорились о переговорах в Киеве. Встреча пройдет в январе на фоне кризиса в отношениях между странами.

Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу пишет "Европейская правда".

"Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями. Поэтому мы договорились, что в конце января мой коллега Петер Сийярто посетит Киев для обсуждения ситуации в двусторонних отношениях и путей решения проблем на основе принципа взаимного уважения", - сказал Кулеба.

По некоторым данным, визит запланирован на последнюю неделю января, уже после смены власти в США. Речь идет не об официальном заседании межправительственной комиссии, которое было основанием для встреч Кулебы с Сиярто ранее в этом году, а о персональном визите венгерского министра для поиска выхода из кризиса в двусторонних отношениях.

Инициатором переговоров стала Венгрия, но приглашение встретиться в Киеве поступило от украинской стороны.

Напомним, отношения между странами обострились в конце прошлого года, после того как СБУ провела обыски у главы венгерского фонда "Эган Эде" и лидера партии венгров Закарпатья Василия Брензовича. В спецслужбе подозревали, что отдельные украинские общественные деятели причастны к содействию иностранному государству: поддержке государственных органов соседней страны в проведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности, в совершении действий с признаками государственной измены.

Кроме того, в день голосования на местных выборах в Украине, 25 октября, глава МИД Венгрии Петер Сийярто распространил призыв к украинским венграм голосовать за партию КМКС (Общество венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать на выборах действующего мэра, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

После этого Украина обвинила Венгрию во вмешательстве в местные выборы. Также в агитации обвинили двух высокопоставленных венгерских чиновников, им запретили въезжать в Украину.