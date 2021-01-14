За пять лет, в период с 2014 по 2019 год, Министерство внутренних дел, которое возглавляет все это время Арсен Аваков, наградило огнестрельным оружием 2 942 человека.

Об этом со ссылкой на Департамент коммуникации Министерства внутренних дел (МВД) Украины сообщают "Украинские новости" в четверг, 14 января.

"Сообщаем, что за указанный период ведомственным поощрительным знаком отличия МВД "Огнестрельное оружие" награждены 2 942 человека", - заявили в пресс-службе МВД.

Ответ Министерства внутренних дел на журналистский запрос. Скан: "Украинские новости"

Ранее мы писали, что в 2020 году Министерство внутренних дел наградило огнестрельным оружием 254 человека.

Также сообщали, что в 2018 году у Авакова засекретили списки получивших наградное оружие. На запрос журналистов с просьбой предоставить информацию о том, получало ли МВД Украины оружие и какое именно оружие было получено в ведомстве Авакова ответили отказом.