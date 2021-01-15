В пятницу, 15 января, наступит четвертый день растущей Луны в Водолее. Это благоприятное время для торговли и общения. Однако в этот период может возрастать и склонность к необоснованному риску.

Публикуем прогноз для каждого знака Зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня неудачный день для встреч с руководством и всеми, кто выше вас по должности. Держите под контролем свое желание быть лидером, дайте показать себя коллегам с партнерами. Для некоторых представителей знака есть риск совершить неудачную покупку и потерять деньги из-за кражи.

Телец (21.04 - 21.05)

Чересчур обостренное чувство справедливости сделает сложным этот день для Тельцов. Возможны срывы договоренностей, конфликты с близкими. Звезды советуют вам больше молчать, слушать и полагаться на сделанные выводы.

Близнецы (22.05 - 21.06)

Преграды на пути к успеху поможет преодолеть ваше обаяние. Сейчас вы конкурентоспособны, как никогда, поэтому даже не пытайтесь понять, чем вы так насолили своим оппонентам. Довольствуйтесь занимаемой позицией и не настраивайтесь слишком рьяно проталкивать свои идеи.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня важная информация ускользнет от вашего взора, но проблемы можно отложить на потом. Старайтесь не давать лишних обещаний и не взваливать на себя обязанности других. Лучше пережить этот день в нейтральной позиции.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам нужно быть изворотливее и мудрее. Не обязательно всех вокруг оповещать о том, что кто-то или что-то вас выводит из себя. Даже не сомневайтесь, со временем вашей слабостью захотят воспользоваться. Если в сложной ситуации проявите спокойствие, все вернется "на круги своя".

Дева (24.08 - 23.09)

Девы позабыли о том, что практически все в этом мире имеет тенденцию повторяться, поэтому так важно учиться не только на своих, но и чужих ошибках. Чтобы на душе стало легче, можно оказать другу или родным помощь.

Весы (24.09 - 23.10)

Весы могут ощущать внутреннее напряжение, которое может провоцировать ссоры и поломку техники. Возьмите небольшую передышку, чтобы во всем спокойно разобраться. По возможности нужно перенести важные встречи и разговоры. День лучше переждать.

Скорпион (24.10 - 22.11)

День пройдет так, как вы будете настроены. Если всё новое будете встречать с агрессией - время потратите на негатив. Постарайтесь сосредоточиться не только на рабочих моментах, но и на интересных вещах и сбросьте наконец с себя маску строгости и холодности - будете вознаграждены.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Как только Стрельцы выключат внешний раздражитель, смогут заметить положительные изменения в жизни. Звезды рекомендуют вам сегодня уделить свободное время внешности и побывать в красивом месте.

Козерог (22.12 - 20.01)

Все ваши преграды на пути к успеху построены из собственных переживаний и затаенных обид. Начните владеть собой и все пойдет по плану. Не усложняйте события и не старайтесь успеть везде. Сегодня вам необходимо быть в форме, но проявлять осторожность.

Водолей (21.01 - 19.02)

Остерегайтесь незнакомцев, которые могут вас ввести в заблуждение. Сегодня важно не проявлять инициативу, не реагировать на провокации, быть наблюдательным и действовать только там, где необходимо ваше вмешательство.

Рыбы (20.02 - 20.03)

Сегодняшние проблемы покажут вам ваши слабые места. Постарайтесь не выходить из себя и действовать четко в своих интересах. Успех будет сопутствовать самым спокойным представителям знака, которые умеют приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам.

Как сообщала "Страна", ученые уверены, что 2021 год пролетит быстрее, чем любой из предыдущих 50 лет. Поэтому важно успеть реализовать все свои планы и мечты, ознакомившись с мануалом о том, как каждому знаку Зодиаку быстрее всего достичь целей в Новом году.